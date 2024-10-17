В 2025 году интернет в Украине снова подорожает: в ассоциации рассказали о причинах

Провайдеры не могут поднимать тарифы на всю сумму своих расходов, пояснил член правления ИнАУ Александр Арутюнян. Поэтому второй шаг подорожания услуг состоится в начале следующего года.

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Украинских провайдеров, которые находились на упрощенной системе налогообложения, с 1 октября перевели на общую систему. Поставщики услуг будут платить более высокие налоги, поэтому интернет для пользователей станет дороже. Об этом LIGA.net рассказал член правления Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ) Александр Арутюнян.

По его словам, поскольку произошла отмена упрощенной системы, то провайдеры уже подняли стоимость своих тарифных пакетов. Но это, по мнению Александра Арутюняна, только начало.

Провайдер не может поднимать тарифы на всю сумму своих расходов, поэтому второй шаг будет в начале следующего года.

"Тогда для некоторого количества абонентов интернет снова подорожает", — пояснил Арутюнян.

Напомним, председатель подкомитета Верховной Рады по кибербезопасности Александр Федиенко информировал, что с августа по октябрь 487 операторов в регионах обратились в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК) с заявлениями об их исключении из реестра поставщиков электронных коммуникационных сетей.

В августе член правления ИнАУ Александр Арутюнян опубликовал заявление о намерении принудительно отключать интернет, если власть не прислушается к требованиям малого и среднего бизнеса и не отменит изменения налогового режима.