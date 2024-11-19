Справжня класика на вашому столі: рецепт австралійського м'ясного пирога
Цей пиріг схожий на ті, що готують у Великій Британії. І особливого смаку йому надає кетчуп і вустерширський соус.
Ситні м'ясні пироги — це класика англійської кухні, яку з собою в Австралію привезли колонізатори та емігранти. Нині такий пиріг вміє готувати (або знає, де купити) кожен австралієць, а отже, і нам варто його спробувати. Рецептом поділилися на сайті Recipe Tin Eats.
Також такий пиріг готують із тушкованою яловичиною. Її довго тушкують із вустерширським соусом і приправами, а потім остуджують і додають як начинку в пиріг. Також можна використовувати пісочне тісто, це в рецепті допускається. Можна приготувати не один великий пиріг, а багато маленьких, розподіливши тісто і начинку по формах для кексів.
Австралійський м'ясний пиріг
Інгредієнти:
- яловичий фарш — 1 кг;
- листкове тісто — 800 г;
- борошно — 3 ст. л.;
- одна цибулина;
- яловичий бульйон — 100 мл;
- кетчуп — 50 г;
- вустерширський соус — 2 ч. л.;
- орегано — ½ ч. л.;
- дрібка меленого мускатного горіха;
- мелений чорний перець, сіль.
Підготуйте всі необхідні інгредієнти. Дрібно наріжте цибулю та обсмажте разом із фаршем на рослинній олії. Додайте бульйон і кетчуп та перемішайте. Після додайте вустерширський соус, перець, орегано та мускатний горіх. Обсмажуйте 15 хвилин.
Змішайте до однорідності борошно з 25 мл води і вмішайте все в м'ясну суміш. Остудіть начинку.
Змастіть листи тіста і форму олією та яйцем, викладіть у форму з тістом м'ясну начинку. Накрийте другою половиною тіста і поставте в духовку розігріту до 220 градусів на 15 хвилин. Потім знизьте температуру до 180 градусів і випікайте ще 25 хвилин.
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