Справжня класика на вашому столі: рецепт австралійського м'ясного пирога

Цей пиріг схожий на ті, що готують у Великій Британії. І особливого смаку йому надає кетчуп і вустерширський соус.

Ситні м'ясні пироги — це класика англійської кухні, яку з собою в Австралію привезли колонізатори та емігранти. Нині такий пиріг вміє готувати (або знає, де купити) кожен австралієць, а отже, і нам варто його спробувати. Рецептом поділилися на сайті Recipe Tin Eats.

Також такий пиріг готують із тушкованою яловичиною. Її довго тушкують із вустерширським соусом і приправами, а потім остуджують і додають як начинку в пиріг. Також можна використовувати пісочне тісто, це в рецепті допускається. Можна приготувати не один великий пиріг, а багато маленьких, розподіливши тісто і начинку по формах для кексів.

Австралійський м'ясний пиріг

Інгредієнти:

яловичий фарш — 1 кг;

листкове тісто — 800 г;

борошно — 3 ст. л.;

одна цибулина;

яловичий бульйон — 100 мл;

кетчуп — 50 г;

вустерширський соус — 2 ч. л.;

орегано — ½ ч. л.;

дрібка меленого мускатного горіха;

мелений чорний перець, сіль.

Підготуйте всі необхідні інгредієнти. Дрібно наріжте цибулю та обсмажте разом із фаршем на рослинній олії. Додайте бульйон і кетчуп та перемішайте. Після додайте вустерширський соус, перець, орегано та мускатний горіх. Обсмажуйте 15 хвилин.

Змішайте до однорідності борошно з 25 мл води і вмішайте все в м'ясну суміш. Остудіть начинку.

Змастіть листи тіста і форму олією та яйцем, викладіть у форму з тістом м'ясну начинку. Накрийте другою половиною тіста і поставте в духовку розігріту до 220 градусів на 15 хвилин. Потім знизьте температуру до 180 градусів і випікайте ще 25 хвилин.

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