Настоящая классика на вашем столе: рецепт австралийского мясного пирога

Этот пирог схож с теми, что готовят в Великобритании. И особый вкус ему придает кетчуп и вустерширский соус.

Сытные мясные пироги – это классика английской кухни, которую с собой в Австралию привезли колонизаторы и эмигранты. Сейчас такой пирог умеет готовить (или знает, где купить) каждый австралиец, а значит, и нам стоит его попробовать. Рецептом поделились на сайте Recipe Tin Eats.

Также такой пирог готовят с тушеной говядиной. Ее долго томят с вустерширским соусом и приправами, а потом остужают и добавляют в качестве начинки в пирог. Также можно использовать песочное тесто, это в рецепте допускается. Можно приготовить не один большой пирог, а много маленьких, распределив тесто и начинку по формам для кексов.

Австралийский мясной пирог

Ингредиенты:

говяжий фарш — 1 кг;

слоеное тесто — 800 г;

мука — 3 ст. л.;

одна луковица;

говяжий бульон — 100 мл;

кетчуп — 50 г;

вустерширский соус — 2 ч. л.;

орегано — ½ ч. л.;

щепотка молотого мускатного ореха;

молотый черный перец, соль.

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Мелко нарежьте лук и обжарьте вместе с фаршем на растительном масле. Добавьте бульон и кетчуп и перемешайте. После добавьте вустерширский соус, перец, орегано и мускатный орех. Обжаривайте 15 минут.

Смешайте до однородности муку с 25 мл воды и вмешайте все в мясную смесь. Остудите начинку.

Смажьте листы теста и форму маслом и яйцом, выложите в форму с тестом мясную начинку. Накройте второй половиной теста и поставьте в духовку разогретую до 220 градусов на 15 минут. Затем понизьте температуру до 180 градусов и выпекайте еще 25 минут.

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