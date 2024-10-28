Картофельный пирог с грибами и куриной грудкой: идеальный рецепт для осени

Восхитительный пирог с куриной грудкой порадует вас в прохладный вечер.

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Осень приносит нам богатые и ароматные ингредиенты, а восхитительный картофельный пирог с грибами и куриной грудкой — идеальный рецепт, которым можно насладиться в этом сезоне. Благодаря теплому вкусу и приятной текстуре это блюдо идеально подходит как для сытного обеда, так и для ужина с семьей или друзьями. Рецептом поделились на сайте Click.

Картофельный пирог с грибами и куриной грудкой

Ингредиенты:

500 г картофеля;

300 г куриной грудки;

200 г грибов шампиньонов или вешенок;

1 средняя луковица;

2 зубчика чеснока;

200 мл сливок;

150 г сыра (тертого);

3 яйца;

2 столовые ложки оливкового масла;

соль и перец по вкусу, веточка свежей петрушки.

Картошку очистите и нарежьте одинаковыми кубиками. Отварите их в подсоленной воде до готовности (около 15–20 минут), затем слейте воду и пюрируйте. Добавьте немного сливочного масла для большей кремообразности и отложите в сторону.

В сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности. Добавьте измельченный чеснок и нарезанные грибы. Готовьте их, пока грибы не выпустят жидкость и не подрумянятся.

Нарежьте куриную грудку кубиками и добавьте ее к грибам. Обжарьте все на среднем огне до полной готовности курицы. Приправьте солью, перцем и мелко нарезанной петрушкой для придания аромата.

В большой миске взбейте яйца со сливками и добавьте половину тертого сыра. Добавьте к этой смеси картофельное пюре, хорошо перемешайте до однородного состояния.

Смажьте круглую форму или форму для пирога сливочным маслом. Выкладываем в форму слой пюре, формируя основу пирога. Добавьте смесь курицы и грибов и выложите сверху оставшееся пюре. Сверху посыпаем оставшимся тертым сыром для образования золотистой корочки.

Разогрейте духовку до 180°C и выпекайте пирог 25–30 минут или пока он не зарумянится.

Прежде чем разрезать пирог, дайте ему постоять несколько минут. Подавайте теплым со свежим зеленым салатом или солеными огурцами.

Для более насыщенного вкуса можно использовать и другие виды грибов, например лесные. Если вы предпочитаете более хрустящую текстуру, перед выпечкой можно добавить сверху немного панировочных сухарей.

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