Экономный, но очень вкусный: как приготовить английский яблочный пирог

Яблочный крамбл начали готовить во время Второй мировой войны, когда в Великобритании действовал режим экономии.

Related video

Яблочный крамбл хотя и появился в эпоху дефицита сахара, масла и всего остального, но стал необычайно популярным, потому что готовить его просто, а результат получается очень вкусным. Фокус расскажет, как его приготовить.

Яблочный крамбл

Ингредиенты:

три яблока;

мука — 175 г;

сахар — 80 г;

сливочное масло — 200 г;

изюм — 50 г;

корица, ваниль.

Яблоки очистите, нарежьте некрупными, но и не слишком мелкими ломтиками. Замочите изюм в кипятке, при желании, можно добавить в воду кальвадос, коньяк, или бренди. Растопите немного сливочного масла на сковороде и обжарьте яблочные дольки до мягкости. После того как они размякнут, посыпьте корицей и дать постоять на огне, чтобы аромат раскрылся.

В отдельной миске смешайте руками муку с сахаром и 175 граммами сливочного масла, пока не получится крошка. Добавьте ваниль и корицу в тесто.

Разложите яблочные дольки по дну формы для запекания, полейте жидкостью, оставшейся на сковороде после их жарки, рассыпьте поверх яблок изюм.

Покройте яблоки тестом и выпекайте в духовке, разогретой до 210 градусов, на 20 минут. Подавайте со взбитыми сливками, или с ванильным мороженым.

Читайте также:

Пышный и ароматный: рецепт дрожжевого пирога с яблоками

Нежный и очень мягкий: рецепт яблочного пирога

Вам даже не придется возиться с тестом: рецепт насыпного пирога с яблоками