Экономный, но очень вкусный: как приготовить английский яблочный пирог
Яблочный крамбл начали готовить во время Второй мировой войны, когда в Великобритании действовал режим экономии.
Яблочный крамбл хотя и появился в эпоху дефицита сахара, масла и всего остального, но стал необычайно популярным, потому что готовить его просто, а результат получается очень вкусным. Фокус расскажет, как его приготовить.
Яблочный крамбл
Ингредиенты:
три яблока;
мука — 175 г;
сахар — 80 г;
сливочное масло — 200 г;
изюм — 50 г;
корица, ваниль.
Яблоки очистите, нарежьте некрупными, но и не слишком мелкими ломтиками. Замочите изюм в кипятке, при желании, можно добавить в воду кальвадос, коньяк, или бренди. Растопите немного сливочного масла на сковороде и обжарьте яблочные дольки до мягкости. После того как они размякнут, посыпьте корицей и дать постоять на огне, чтобы аромат раскрылся.
В отдельной миске смешайте руками муку с сахаром и 175 граммами сливочного масла, пока не получится крошка. Добавьте ваниль и корицу в тесто.
Разложите яблочные дольки по дну формы для запекания, полейте жидкостью, оставшейся на сковороде после их жарки, рассыпьте поверх яблок изюм.
Покройте яблоки тестом и выпекайте в духовке, разогретой до 210 градусов, на 20 минут. Подавайте со взбитыми сливками, или с ванильным мороженым.
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