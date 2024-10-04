Економний, але дуже смачний: як приготувати англійський яблучний пиріг

Яблучний крамбл почали готувати під час Другої світової війни, коли у Великій Британії діяв режим економії.

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Яблучний крамбл хоча і з'явився в епоху дефіциту цукру, олії та всього іншого, але став надзвичайно популярним, тому що готувати його просто, а результат виходить дуже смачним. Фокус розповість, як його приготувати.

Яблучний крамбл

Інгредієнти:

три яблука;

борошно — 175 г;

цукор — 80 г;

вершкове масло — 200 г;

родзинки — 50 г;

кориця, ваніль.

Яблука очистіть, наріжте невеликими, але й не надто дрібними скибочками. Замочіть родзинки в окропі, за бажанням, можна додати у воду кальвадос, коньяк або бренді. Розтопіть трохи вершкового масла на сковорідці й обсмажте яблучні часточки до м'якості. Після того як вони розм'якнуть, посипте корицею і дайте постояти на вогні, щоб аромат розкрився.

В окремій мисці змішайте руками борошно з цукром і 175 грамами вершкового масла, поки не вийде крихта. Додайте ваніль і корицю в тісто.

Розкладіть яблучні часточки по дну форми для запікання, полийте рідиною, що залишилася на сковорідці після їх смаження, розсипте поверх яблук родзинки.

Покрийте яблука тістом і випікайте в духовці, розігрітій до 210 градусів, на 20 хвилин. Подавайте зі збитими вершками, або з ванільним морозивом.

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