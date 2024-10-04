Економний, але дуже смачний: як приготувати англійський яблучний пиріг
Яблучний крамбл почали готувати під час Другої світової війни, коли у Великій Британії діяв режим економії.
Яблучний крамбл хоча і з'явився в епоху дефіциту цукру, олії та всього іншого, але став надзвичайно популярним, тому що готувати його просто, а результат виходить дуже смачним. Фокус розповість, як його приготувати.
Яблучний крамбл
Інгредієнти:
три яблука;
борошно — 175 г;
цукор — 80 г;
вершкове масло — 200 г;
родзинки — 50 г;
кориця, ваніль.
Яблука очистіть, наріжте невеликими, але й не надто дрібними скибочками. Замочіть родзинки в окропі, за бажанням, можна додати у воду кальвадос, коньяк або бренді. Розтопіть трохи вершкового масла на сковорідці й обсмажте яблучні часточки до м'якості. Після того як вони розм'якнуть, посипте корицею і дайте постояти на вогні, щоб аромат розкрився.
В окремій мисці змішайте руками борошно з цукром і 175 грамами вершкового масла, поки не вийде крихта. Додайте ваніль і корицю в тісто.
Розкладіть яблучні часточки по дну форми для запікання, полийте рідиною, що залишилася на сковорідці після їх смаження, розсипте поверх яблук родзинки.
Покрийте яблука тістом і випікайте в духовці, розігрітій до 210 градусів, на 20 хвилин. Подавайте зі збитими вершками, або з ванільним морозивом.
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