Пишний і ароматний: рецепт дріжджового пирога з яблуками

Такий пиріг готується з великою кількістю начинки. І яблука приправляють корицею.

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Осінь — найкращий час для ароматної випічки. І найкраще під це визначення підходить смачний яблучний пиріг. І з яблучною начинкою чудово поєднується смачне і дуже просте в приготуванні дріжджове тісто.

Пиріг із дріжджового тіста з яблуками і корицею досить просто готується і, напевно, припаде до смаку всім любителям випічки. Із зазначеної кількості інгредієнтів виходить пиріг вагою приблизно 700 грамів, зазначають автори рецепта.

Дріжджовий пиріг із яблуками

Інгредієнти:

Для тіста:

борошно — 220 г;

вода — 120 г;

олія рослинна 1 ст. л.;

дріжджі сухі — 1 ч. л.;

цукор — 1,5 ст. л.;

сіль — 2 г;

молоко — 2 ч. л.

Для начинки:

яблука — 500 г;

цукор — 50 г;

кориця — 1 ч. л.;

вода — 2 ст. л.

Для приготування тіста використовують сухі дріжджі, якщо хочете використати живі, то їх вам знадобиться втричі більше, ніж сухих, тобто приблизно 12 грамів.

Щоб пиріг вийшов досить рум'яним, його перед випічкою змащують молоком. Це підсилює колір під час випікання, але поверхня залишається матовою. Якщо хочете отримати блискучу глянсову поверхню, замініть молоко на жовток, розведений невеликою кількістю води.

Спочатку приготуємо дріжджове тісто. У миску, в якій будемо замішувати тісто, наливаємо 120 грамів теплої води. Важливо, щоб вода не була як надто холодною, так і надто гарячою, за температури вище 50°С дріжджі гинуть. Ідеальна температура води для гарного розвитку дріжджів — 30-40°С. Насипаємо цукор, сіль і дріжджі та перемішуємо все вінчиком або виделкою до повного розчинення всіх інгредієнтів. Додаємо 10 грам рослинної олії, перемішуємо.

Насипаємо близько 220 грамів просіяного борошна і вимішуємо тісто. Зазвичай процес замісу тіста займає близько 10 хвилин, у результаті тісто має повністю перестати прилипати до рук, але залишатися м'яким і податливим. Накриваємо миску з тістом харчовою плівкою або рушником і ставимо в тепле місце на півгодини.

Поки тісто підходить, приготуємо яблучну начинку. Яблука миємо, якщо хочете, чистити їх не треба. Вирізаємо серцевинку і нарізаємо яблука кубиками.

Тепер ми зробимо карамель, у якій обсмажимо яблука. Для цього суху сковорідку без олії ставимо на доволі сильний вогонь, насипаємо 50 грамів цукру, додаємо близько двох столових ложок води. Нам потрібно, щоб цукор повністю розчинився. На початковому етапі ви можете перемішувати сироп. Якщо сироп починає закипати, а кристалів цукру ще багато, краще додайте ще води, щоб вони точно всі розчинилися.

Після того, як сироп закипів, перестаємо його мішати. Спочатку карамель набуватиме жовтуватого відтінку, продовжуйте нагрівати її, не забуваючи обертати сковороду, перемішуючи карамель. Нагріваємо доти, доки карамель не стане світло-коричневого кольору. Щойно ваша карамель набула красивого карамельного кольору, викладаємо в неї нарізані яблука, додаємо 1 чайну ложку кориці та ретельно перемішуємо.

Карамель і кориця мають рівномірно розподілитися по яблуках. І залишаємо тушкуватися яблука до м'якості. І не тушкуйте яблука дуже довго, щоб вони не перетворилися на кашу. Зараз краще трохи їх не дотримати, ніж перетримати. Знімаємо сковорідку з плити і залишаємо яблука трохи остигати.

Форму, в якій будемо випікати пиріг, застеляємо папером для випічки. Коли тісто збільшилося в об'ємі щонайменше вдвічі, приступаємо до формування пирога. Поверхню, на якій будемо розкачувати тісто, присипаємо борошном. Тісто ділимо на дві рівні частини. Одну поки що залишаємо в мисці. Другу розкачуємо рівною дну вашої форми для випічки. Викладаємо розкачане тісто на дно форми для випічки. Бортики можна не робити. Зверху викладаємо остиглі яблука. Другу частину тіста розкачуємо так само, як і першу, за розміром форми. Викладаємо її у форму для випічки поверх яблук.

Змащуємо верх пирога молоком і випікаємо в духовці, розігрітій до 200°С близько 20 хвилин. Перш ніж нарізати, даємо трохи охолонути у формі. Коли він охолоне, можна посипати його цукровою пудрою.

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