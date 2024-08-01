Яблучна примха: робимо заготовку для шарлотки та пирогів на зиму
Такі яблука підійдуть не тільки для шарлотки, а й як начинка для іншої випічки.
Якщо ви любите балувати себе і рідних яблучною шарлоткою в холодну зимову пору, рекомендуємо вже зараз запастися яблуками для її приготування. Заготуйте смакоту під назвою "Яблучна примха", рецептом якої поділилися в блозі "Консервація і кулінарія".
Яблучні дольки в сиропі "Яблучна примха"
Спосіб приготування:
Яблука нарізати часточками, розкласти по банках (0,5 і 0,7 л.). На дно кожної баночки кинути 3–5 горошин запашного перцю і 3–5 гвоздик. Залити вміст окропом, дати постояти хвилин 15.
Потім необхідно злити заливку в каструлю, додати цукор із розрахунку 1 склянка на банку і ще склянка кип'яченої води.
Закип'ятити сироп, додати 1/2 чайної ложки меленої кориці і ванілін на кінчику ножа. Коли все закипить, залити банки сиропом доверху і закатати. Укутати до повного охолодження, після чого перенести в темне прохолодне місце.
Такі яблука підійдуть не тільки для шарлотки, а й як начинка для пиріжків і для іншої випічки.
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