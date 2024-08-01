Яблочный каприз: делаем заготовку для шарлотки и пирогов на зиму

Такие яблоки подойдут не только для шарлотки, но и в качестве начинки для другой выпечки.

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Если вы любите баловать себя и родных яблочной шарлоткой в холодную зимнюю пору, рекомендуем уже сейчас запастись яблоками для ее приготовления. Заготовьте лакомство под названием "Яблочный каприз", рецептом которого поделились в блоге "Консервация и кулинария".

Яблочные дольки в сиропе "Яблочный каприз"

Способ приготовления:

Яблоки нарезать дольками, разложить по банкам (0,5 и 0,7 л.). На дно каждой баночки бросить 3–5 горошин душистого перца и 3–5 гвоздик. Залить содержимое кипятком, дать постоять минут 15.

Затем необходимо слить заливку в кастрюлю, добавить сахар из расчета 1 стакан на банку и еще стакан кипяченой воды.

Вскипятить сироп, добавить 1/2 чайной ложки молотой корицы и ванилин на кончике ножа. Когда все закипит, залить банки сиропом доверху и закатать. Укутать до полного остывания, после чего перенести в темное прохладное место.

Такие яблоки подойдут не только для шарлотки, но и как начинка для пирожков и для другой выпечки.

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