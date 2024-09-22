Пышный и ароматный: рецепт дрожжевого пирога с яблоками

Такой пирог готовится с большим количеством начинки. И яблоки приправляют корицей.

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Осень — самое подходящее время для ароматной выпечки. И лучше всего под это определение подходит вкусный яблочный пирог. И с яблочной начинкой отлично сочетается вкусное и очень простое в приготовлении дрожжевое тесто.

Пирог из дрожжевого теста с яблоками и корицей довольно просто готовится и наверняка, придется по вкусу всем любителям выпечки. Из указанного количества ингредиентов получается пирог весом примерно 700 грамм, отмечают авторы рецепты.

Дрожжевой пирог с яблоками

Ингредиенты:

Для теста:

мука — 220 г;

вода — 120 г;

масло растительное 1 ст. л.;

дрожжи сухие — 1 ч. л.;

сахар – 1,5 ст. л.;

соль — 2 г;

молоко — 2 ч. л.

Для начинки:

яблоки — 500 г;

сахар — 50 г;

корица — 1 ч. л.;

вода — 2 ст. л.

Для приготовления теста используются сухие дрожжи, если хотите использовать живые, то их вам потребуется в три раза больше, чем сухих, т.е. примерно 12 грамм.

Чтобы пирог получился достаточно румяным, его перед выпечкой смазывают молоком. Это усиливает цвет при выпечке, но поверхность остается матовой. Если хотите получить блестящую глянцевую поверхность, замените молоко на желток, разведенный небольшим количеством воды.

Вначале приготовим дрожжевое тесто. В миску, в которой будем замешивать тесто, наливаем 120 грамм теплой воды. Важно, чтобы вода не была как слишком холодной, так и слишком горячей, при температуре выше 50°С дрожжи погибают. Идеальная температура воды для хорошего развития дрожжей — 30-40°С. Насыпаем сахар, соль и дрожжи и перемешиваем все венчиком или вилкой до полного растворения всех ингредиентов. Добавляем 10 грамм растительного масла, перемешиваем.

Насыпаем около 220 грамм просеянной муки и вымешиваем тесто. Обычно процесс замеса теста занимает около 10 минут, в результате тесто должно полностью перестать прилипать к рукам, но оставаться мягким и податливым. Накрываем миску с тестом пищевой пленкой или полотенцем и ставим в теплое место на полчаса.

Пока тесто подходит, приготовим яблочную начинку. Яблоки моем, если хотите, чистить ее не надо. Вырезаем сердцевинку и нарезаем яблоки кубиками.

Теперь мы сделаем карамель, в которой обжарим яблоки. Для этого сухую сковороду без масла ставим на довольно сильный огонь, насыпаем 50 грамм сахара, добавляем около двух столовых ложек воды. Нам нужно, чтобы сахар полностью растворился. На начальном этапе вы можете перемешивать сироп. Если сироп начинает закипать, а кристаллов сахара еще много, лучше добавьте еще воды, чтобы они точно все растворились.

После того, как сироп закипел, перестаем его мешать. Сначала карамель будет приобретать желтоватый оттенок, продолжайте нагревать ее, не забывая вращать сковороду, перемешивая карамель. Нагреваем до тех пор, пока карамель не станет светло-коричневого цвета. Как только ваша карамель приобрела красивый карамельный цвет, выкладываем в нее нарезанные яблоки, добавляем 1 чайную ложку корицы и тщательно перемешиваем.

Карамель и корица должны равномерно распределиться по яблокам. И оставляем тушиться яблоки до мягкости. И не тушите яблоки очень долго, чтобы они не превратились в кашу. Сейчас лучше немного их не додержать, чем передержать. Снимаем сковороду с плиты и оставляем яблоки немного остывать.

Форму, в которой будем выпекать пирог, застилаем бумагой для выпечки. Когда тесто увеличилось в объеме как минимум вдвое, приступаем к формированию пирога. Поверхность, на которой будем раскатывать тесто, присыпаем мукой. Тесто делим на две равные части. Одну пока оставляем в миске. Вторую раскатываем равной дну вашей формы для выпечки. Выкладываем раскатанное тесто на дно формы для выпечки. Бортики можно не делать. Сверху выкладываем остывшие яблоки. Вторую часть теста раскатываем точно также, как и первую, по размеру формы. Выкладываем ее в форму для выпечки поверх яблок.

Смазываем верх пирога молоком и выпекаем в духовке, разогретой до 200°С около 20 минут. Прежде чем нарезать, даем немного остыть в форме. Когда он остынет, можно посыпать его сахарной пудрой.

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