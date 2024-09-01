Невероятно вкусно: как приготовить яблочный пирог с меренгой

Такой пирог называют "цветаевским", ведь по кулинарным легендам его готовили в семье поэтессы Марины Цветаевой.

Related video

Придумали этот пирог очень давно и кто был первым — неизвестно. То что это была поэтесса — есть сомнения, ведь Марина Цветаева готовить не умела и не любила. Но пирог получается вкусным и с большим количеством начинки. Поэтому его точно надо попробовать. Рецептом поделились на сайте Cookorama.

Яблочный пирог с меренгой (безе)

Ингредиенты:

мука — 220 г;

сливочное масло — 120 г;

сахар — 60 + 200 г;

сахарная пудра — 60 г;

желтки яичные — 3 шт;

три яблока;

лимон — 1/2 шт;

ванилин — 1 г.

корица молотая — по своему вкусу;

три яичных белка.

Сперва замешиваем песочное тесто. Мягкое сливочное масло смешиваем с просеянной мукой, сахарной пудрой и ванильным сахаром. Масло перетираем с остальными ингредиентами так, чтобы в тесто попадало как можно больше воздуха. Сформируйте из теста шар, заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 30 минут. И готовьте яблоки для начинки. Очистите с кожуры и нарежьте тонкими ломтиками.

Добавьте ваниль, сок лимона, цедру и по желанию корицу. Перемешайте. Сформируйте из теста лепешку с бортиками, в середину выложите начинку и выпекайте в духовке 30 минут.

Сделайте меренгу, взбейте до пышных пиков. Через 30 минут достаньте пирог, выложите меренгу и запекайте в духовке до 90 градусов. Остудите и подавайте к столу.

Читайте также:

Медовик без выпечки: рецепт вкусного десерта с кремом-пломбиром

Нежный бисквит на кипятке: как приготовить основу для тортов без молока

Что приготовить из перезрелых бананов: рецепт самых лучших оладий