Медовик без выпечки: рецепт вкуснейшего десерта с кремом-пломбиром

Медовик, приготовленный по этому рецепту, не успутает по вкусу классическому десерту.

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Торт "Медовик" – один из самых популярных десертов в семьях украинцев. В период, когда света нет по несколько часов, предлагаем вам попробовать приготовить этот вкуснейший торт на сковородке по рецепту автора кулинарного блога "Вкусные рецепты на каждый день". Особый вкус этому лакомству придаст крем-пломбир.

Медовик с кремом-пломбиром на сковороде

Ингредиенты:

Для коржей:

яйца – 3 шт;

сахар – 150 гр;

соль – 1/3 ч. л;

сода – 1 ч. л. (с горкой);

мед – 120 гр;

масло – 100 гр;

мука – примерно 600 гр (+ на подсыпку).

Для крема:

молоко – 500 мл;

сахар – 150 гр;

кукурузный крахмал – 20 гр;

яйцо – 1 шт;

масло – 80 гр;

сливки (30-35%) – 350 мл.

Способ приготовления:

Сначала готовим коржи. В кастрюле с толстым дном смешать яйца, сахар, соль, соду, мед, масло и поставить на средний огонь. Постоянно помешивая, варить около двух минут.

Когда масса начнет пениться и увеличится в объеме, помешать еще чуть-чуть и снять с огня. Добавить часть муки, перемешать, для удобства переложить тесто в большую миску. Постепенно добавляя оставшуюся муку, замесить мягкое, эластичное тесто. Не нужно добавлять всю муку сразу: в зависимости от сорта, ее может уйти, как меньше, так и больше.

Поделить тесто на 12 шариков. Раскатать каждый в тоненький пласт, подсыпая мукой, проколоть вилкой и выпекать на сухой сковороде с двух сторон на небольшом огне. Еще теплым каждый корж обрезать, придавая им форму и нужный размер. Обрезки оставить для посыпки. Дать коржам полностью остыть.

Теперь готовим крем. Молоко поставить на огонь, довести до кипения, но не кипятить. В кастрюле смешать сахар, крахмал и яйцо в однородную массу. Тонкой струйкой влить горячее молоко, перемешать до однородной массы и поставить на огонь. Постоянно помешивая, варить на среднем огне до загустения.

Убрать крем с огня, сразу добавить масло и перемешать до однородности. Накрыть пищевой пленкой в ​​контакт и убрать в холодильник на 6 часов.

Холодные сливки взбить до загустения, добавить постепенно заварную массу и взбить в однородный крем.

Коржи перемазать кремом (лучше это делать в кондитерском кольце) и отправить в холодильник на несколько часов. Убрать кольцо, смазать кремом верх и бока и присыпать измельченными в крошку обрезками.

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