Медовик без випічки: рецепт смачного десерту з кремом-пломбіром

Медовик, приготований за цим рецептом, не поступається за смаком класичному десерту.

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Торт "Медовик" — один із найпопулярніших десертів у сім'ях українців. У період, коли світла немає по кілька годин, пропонуємо вам спробувати приготувати цей смачнючий торт на сковорідці за рецептом авторки кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день". Особливого смаку цим ласощам додасть крем-пломбір.

Медовик із кремом-пломбіром на сковороді

Інгредієнти:

Для коржів:

яйця — 3 шт;

цукор — 150 г;

сіль — 1/3 ч. л;

сода — 1 ч. л. (з гіркою);

мед — 120 г;

масло — 100 г;

борошно — приблизно 600 г (+ на підсипку).

Для крему:

молоко — 500 мл;

цукор — 150 г;

кукурудзяний крохмаль — 20 г;

яйце — 1 шт;

масло — 80 г;

вершки (30-35%) — 350 мл.

Спосіб приготування:

Спочатку готуємо коржі. У каструлі з товстим дном змішати яйця, цукор, сіль, соду, мед, олію і поставити на середній вогонь. Постійно помішуючи, варити близько двох хвилин.

Коли маса почне пінитися і збільшиться в об'ємі, помішати ще трохи і зняти з вогню. Додати частину борошна, перемішати, для зручності перекласти тісто у велику миску. Поступово додаючи борошно, що залишилося, замісити м'яке, еластичне тісто. Не потрібно додавати все борошно одразу: залежно від сорту, його може піти, як менше, так і більше.

Поділити тісто на 12 кульок. Розкачати кожну в тоненький пласт, підсипаючи борошном, проколоти виделкою і випікати на сухій пательні з двох боків на невеликому вогні. Ще теплим кожен корж обрізати, надаючи їм форму і потрібний розмір. Обрізки залишити для посипання. Дати коржам повністю охолонути.

Тепер готуємо крем. Молоко поставити на вогонь, довести до кипіння, але не кип'ятити. У каструлі змішати цукор, крохмаль і яйце в однорідну масу. Тонкою цівкою влити гаряче молоко, перемішати до однорідної маси і поставити на вогонь. Постійно помішуючи, варити на середньому вогні до загустіння.

Прибрати крем з вогню, одразу додати олію і перемішати до однорідності. Накрити харчовою плівкою в контакт і прибрати в холодильник на 6 годин.

Холодні вершки збити до загустіння, додати поступово заварну масу і збити в однорідний крем.

Коржі перемазати кремом (краще це робити в кондитерському кільці) і відправити в холодильник на кілька годин. Прибрати кільце, змастити кремом верх і боки та присипати подрібненими на крихту обрізками.

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