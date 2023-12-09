Чрезвычайно нежный: Медовик по оригинальному рецепту

Этот рецепт поможет сэкономить много времени на приготовлении.

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Медовик — это необычайно вкусный торт, который довольно долго готовить, потому что надо выпекать коржи отдельно. Но можно сэкономить время и сделать нежный Медовик из жидкого теста. Рецептом поделились на сайте Kolizhanka.

Медовик

Ингредиенты:

Для теста:

масло сливочное 82% — 180 г;

сахар — 100 г;

мед — 180 г;

соль — 1/4 ч. л;

сода — 1 ч. л;

яйца — 4 шт. (240 г);

мука — 300 г.

Для крема:

сметана 20% — 1,4 кг;

сахар — 200 г;

ванилин.

Для карамельного мусса:

сахар — 150 г;

вода — 50 г;

сливки 33% — 150 г;

сливочное масло 82% — 50 г;

соль — 1/2 ч. л;

ванилин;

желатин — 6 г;

вода для желатина — 40 г (или сливки 10% — 50 г).

В сотейнике с толстым дном на среднем огне растопите сливочное масло, добавьте к нему сахар, мед и соль. Продолжайте нагревать, пока не получите массу однородной консистенции.

Добавьте в сотейник соду и интенсивно перемешивайте до получения массы янтарного цвета. Оставьте остывать на 15 минут. После того как масса слегка остынет, вбейте в нее яйца.

Добавьте к ингредиентам муку и замесите однородное тесто.

Вылейте тесто на пергамент на котором нарисуйте круг диаметром 23 см, это будет корж-основа медовика. Выпекайте основу для торта при температуре 170° в течение 10 минут.

На еще один лист пергамента вылейте оставшееся тесто. Выпекайте корж при температуре 170° в течение 17 минут.

Горячий корж разрежьте на небольшие квадратики и разделите на четыре равные части. Обрезки от коржей измельчите в крошку.

Теперь готовьте крем. Взбейте сметану с сахаром и ванилином. Немножко крема отложите в миску, чтобы потом украсить торт по бокам.

И собирайте торт. Для этого на блюдо поставьте разъемный борт. Внутрь формы выстелите плотную пленку. Смажьте корж-основу кремом и положите на блюдо. Сверху выложите кубики из теста, а затем слой крема. Чередуйте ингредиенты четыре раза. Накройте форму пищевой пленкой и уберите в холодильник на ночь.

Для приготовления карамельного мусса смешайте в сковороде воду и сахар, пока не получите сироп. Добавьте к сиропу горячие сливки и перемешайте.

Добавьте соль, ванилин, сливочное масло. Тщательно перемешайте, можете процедить.

В горячей воде или горячих сливках растворите желатин. Вылейте желатин в карамель и хорошо перемешайте. Покройте торт карамельным муссом и уберите в холодильник на 30 минут.

Напоследок покройте торт по бокам кремом и обсыпьте крошками. Торт готов.

Также вы можете приготовить вкусный яблочный пирог.