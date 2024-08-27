Что приготовить из переспелых бананов: рецепт лучших оладушек

С такими оладьями идеально сочетается соленая карамель. Которую также очень просто приготовить.

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Немного переспелые бананы гораздо слаще и ароматнее незрелых, из-за чего их часто используют для выпечки. И еще в переспелых бананах увеличивается уровень антиоксидантов.

Переспелые бананы можно добавить к утренней овсянке. Возьмите переспелый банан, разомните его вилкой и положите в теплую кашу. Можно добавить щепотку молотой корицы, немного измельченных грецких орехов или фундука, свежие ягоды или кусочки сезонных фруктов.

Также из таких мягких бананов можно приготовить вкуснейшие оладушки. Фокус расскажет как.

Оладьи с соленой карамелью

Ингредиенты:

Для оладий:

2 груши;

1 переспелый банан;

4 яйца;

250 г натурального йогурта;

100 г сахара;

1 ч. л. ванильного сахара;

200 г муки;

1,5 ч. л. разрыхлителя;

2–3 ст. л. топленого масла;

растительное масло для жарки.

Для соленой карамели:

300 г сахара;

150 г жидкого меда;

40 мл воды;

50 мл молока;

75 мл жирных сливок;

25 г соленого сливочного масла;

2,5 г мелкой морской соли.

Для соленой карамели в глубокой кастрюле смешайте сахар, мед и воду, доведите до кипения и готовьте до образования карамели золотистого цвета. Молоко и сливки подогрейте, осторожно добавьте к карамели, перемешайте деревянной ложкой до однородности, добавьте масло и соль. Охладите.

Для оладушек груши нарежьте некрупными кубиками. Банан разомните в пюре. В миске взбейте венчиком яйца, добавьте йогурт, сахар, ванильный сахар и вымесите до однородности. Всыпьте муку и разрыхлитель, оставьте смесь постоять на 15–20 минут, затем добавьте фрукты и топленое масло.

Жарьте оладьи на разогретой сковороде. Подавайте с карамелью.

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