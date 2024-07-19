Хрустящие овощные оладьи: как приготовить блюдо из летних овощей

Это пикантная закуска, которая идеально подойдет к ужину.

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Такие хрустящие оладьи быстро готовятся. В этом рецепте использовались цуккини, морковь и картофель, но вы можете приготовить оладьи из овощей, которые вам больше всего нравятся, в зависимости от сезона. Рецептом поделились на сайте Giallo Zafferano.

Приготовьте хрустящие овощные оладьи в качестве закуски или основного блюда и подавайте их горячими.

Оладьи из цуккини

Ингредиенты:

цуккини или кабачки — 200 г;

морковь — 200 г;

картофель — 200 г;

мука — 100 г;

пищевая сода — 1 г;

сладкая паприка — 1 ч. л.;

тимьян — 2 веточки;

мелкая соль, черный молотый перец.

Для приготовления хрустящих овощных оладий сначала хорошо вымойте цуккини и морковь. Удалите кончики у цуккини и натрите на крупной терке. То же самое проделайте с морковью и очищенным картофелем.

Положите цуккини, морковь и картофель в миске. Все хорошо перемешайте. Добавьте паприку, пищевую соду и муку. Перемешайте все ложкой. Добавьте соль и перец. Вымесите руками.

Сформируйте из смеси шарики и слегка приплюсните их руками. Получится около 12 оладий.

Налейте масло в сковороду с антипригарным покрытием и поджарьте оладьи.

Готовьте оладьи в течение 5 минут, периодически переворачивая их. Когда они станут золотисто-коричневыми, переложите их на поднос с бумажными полотенцами, чтобы удалить излишки масла. Посолите и подавайте хрустящие оладьи.

Вместо паприки вы можете добавить другие ароматизаторы: щепотку мускатного ореха, орегано, куркуму или даже карри, или тмин для придания оладьям пряной остроты.

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