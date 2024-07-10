Жареные рулетики из кабачков: рецепт вкусного сезонного блюда
Это блюдо очень просто приготовить и вам наконец-то будет куда деть кабачки.
Жареные рулетики из кабачков — это вкусное и очень простое в приготовлении блюдо, простой и невероятно универсальный рецепт, идеально подходящий для подачи в качестве закуски или аперитива на праздничном фуршете. Рецептом поделились на сайте Cookist.
Для профессионально обжаренных блюд отдавайте предпочтение арахисовому маслу : оно не имеет запаха и прозрачное, имеет температуру дымления, превышающую 200°C, и входит в число тех масел, которые меньше всего изменяют вкус продуктов во время приготовления. Оптимальная температура для доведения — 170–180°C.
Жареные рулетики из кабачков
Ингредиенты:
- длинные зеленые кабачки — 5 штук;
- тонко нарезанная вареная ветчина — 300 г;
- сыр типа эдамер — 250 г;
- 4 яйца;
- мука.
Для жарки:
- арахисовое масло.
Вымойте кабачки, промокните их чистой хлопчатобумажной тканью и обрежьте; затем нарежьте их тонко мандолиной или очень острым ножом.
В итоге у вас должно получиться множество правильных ломтиков толщиной в несколько мм.
Посыпьте мукой ломтики кабачков. Обмакиваем их в яйца, слегка взбитые со щепоткой соли. Еще раз обвалять кабачки в муке.
Опустите панированные кабачки в кипящее масло из семян, доведенное до температуры 175°C (для этой операции приобретите кухонный термометр ) и варите 2–3 минуты или пока они не станут золотистыми и ароматными; затем возьмите их кухонными щипцами и осушите их на листе впитывающей бумаги.
Затем разложите жареные кабачки на разделочной доске и наполните их сыром и тонко нарезанной вареной ветчиной.
Заворачиваем в кабачки начинку и формируем рулетики. По готовности выкладываем жареные рулетики из кабачков на сервировочную тарелку и подаем к столу.
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