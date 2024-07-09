Картошка с овощами в духовке: простой рецепт гарнира

Картофель с овощами — это сытное блюдо, которое легко приготовить на ужин.

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Это блюдо очень простое, и с его приготовлением справится даже начинающая хозяйка или ребенок. Перечисленные в рецепте овощи можете дополнять или заменять любыми другими. Вместо кукурузы используйте горошек, кабачок замените баклажаном, добавьте помидоры или спаржевую фасоль, положите не брокколи, а цветную капусту. Улучшит вкус блюда перец чили, тертый сыр, несколько ложек соевого соуса, смешанного с топленым сливочным маслом или сметаной. Рецептом поделились на сайте NUR.

Не забывайте, что для овощных блюд с картофелем идеально подойдет чеснок, черный перец, паприка, тимьян, куркума.

Овощи в духовке

Ингредиенты:

чеснок — 5 зубчиков;

сладкий перец — 250 г;

морковь — 150 г;

растительное масло — 5 ст. л.;

картофель — 1 кг;

кабачок — 500 г;

брокколи — 250 г;

черный молотый перец — 1 ч. л.;

куркума — 1 ч. л.;

консервированная кукуруза — 200 г;

прованские травы — 1 ч. л.

Разогрейте духовку до 200 °С. Вымойте картофель и очистите от кожуры. Нарежьте его кружками толщиной около 1 см или крупными дольками. Промойте картофель в холодной воде, чтобы вывести лишний крахмал. Обсушите его на бумажном полотенце. Подсушенный картофель переложите в миску. Добавьте нарезанный чеснок, куркуму и прованские травы, молотый черный перец. Влейте в картофель 2 ст. л. растительного масла и перемешайте. Оставьте картошку на 10–15 минут мариноваться при комнатной температуре. Крупную морковь вымойте и очистите от кожуры. Разделите ее вдоль пополам. Нарежьте половинки поперек полукольцами толщиной около 5–8 мм. Консервированную кукурузу слейте на дуршлаг. Из 2 средних сладких перцев вырежьте серединки вместе с семенами. Очищенный перец нарежьте вдоль полосками шириной до 2 см. Нарежьте кабачок кубиками величиной около 1,5 см. Свежую брокколи ополосните под краном. Срежьте с основного стебля соцветия. Если они слишком крупные, разделите их вдоль ножом. Замороженную брокколи обрабатывать не нужно, просто разрежьте ее соцветия вдоль на половинки или четвертинки. Выложите подготовленные овощи слоями на противень. На низ положите картофель, морковь, потом консервированную кукурузу и кабачок. Поверх разложите брокколи и сладкий перец. Полейте блюдо оставшимся от картофеля маринадом и накройте противень фольгой. Готовьте овощи при 200 °С 25 минут, а затем снимите фольгу и запекайте еще 10–12 минут, чтобы они успели слегка подрумяниться.

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