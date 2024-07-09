Картопля з овочами в духовці: простий рецепт гарніру

Картопля з овочами — це ситна страва, яку легко приготувати на вечерю.

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Ця страва дуже проста, і з її приготуванням впорається навіть господиня-початківець або дитина. Перераховані в рецепті овочі можете доповнювати або замінювати будь-якими іншими. Замість кукурудзи використовуйте горошок, кабачок замініть баклажаном, додайте помідори або спаржеву квасолю, покладіть не броколі, а цвітну капусту. Покращить смак страви перець чилі, тертий сир, кілька ложок соєвого соусу, змішаного з топленим вершковим маслом або сметаною. Рецептом поділилися на сайті NUR.

Не забувайте, що для овочевих страв із картоплею ідеально підійде часник, чорний перець, паприка, чебрець, куркума.

Овочі в духовці

Інгредієнти:

часник — 5 зубчиків;

солодкий перець — 250 г;

морква — 150 г;

рослинна олія — 5 ст. л.;

картопля — 1 кг;

кабачок — 500 г;

броколі — 250 г;

чорний мелений перець — 1 ч. л.;

куркума — 1 ч. л.;

консервована кукурудза — 200 г;

прованські трави — 1 ч. л.

Розігрійте духовку до 200 °С. Вимийте картоплю та очистіть від шкірки. Наріжте її кружальцями завтовшки приблизно 1 см або великими часточками. Промийте картоплю в холодній воді, щоб вивести зайвий крохмаль. Обсушіть її на паперовому рушнику. Підсушену картоплю перекладіть у миску. Додайте нарізаний часник, куркуму і прованські трави, мелений чорний перець. Влийте в картоплю 2 ст. л. рослинної олії та перемішайте. Залиште картоплю на 10–15 хвилин маринуватися за кімнатної температури. Велику моркву вимийте й очистіть від шкірки. Розділіть її вздовж навпіл. Наріжте половинки впоперек півкільцями завтовшки приблизно 5–8 мм. Консервовану кукурудзу злийте на друшляк. Із 2 середніх солодких перців виріжте серединки разом із насінням. Очищений перець наріжте вздовж смужками завширшки до 2 см. Наріжте кабачок кубиками завбільшки приблизно 1,5 см. Свіжу броколі обполосніть під краном. Зріжте з основного стебла суцвіття. Якщо вони занадто великі, розділіть їх уздовж ножем. Заморожену броколі обробляти не потрібно, просто розріжте її суцвіття вздовж на половинки або четвертинки. Викладіть підготовлені овочі шарами на деко. На низ покладіть картоплю, моркву, потім консервовану кукурудзу та кабачок. Поверх розкладіть броколі та солодкий перець. Полийте страву маринадом, що залишився від картоплі, і накрийте деко фольгою. Готуйте овочі за 200 °С 25 хвилин, а потім зніміть фольгу і запікайте ще 10–12 хвилин, щоб вони встигли злегка підрум'янитися.

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