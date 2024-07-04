Запечені фаршировані помідори: рецепт смачної сезонної закуски

Якщо ви любите фаршировані смачною начинкою сезонні овочі, то овочі точно припадуть вам до душі.

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Рецепти фаршированих овочів чудові. Болгарський перець, баклажани, цукіні і, звісно ж, фаршировані помідори. Це ще одна літня страва, яку легко приготувати. Рецептом поділилися на сайті Giallo Zafferano.

Фаршировані помідори наповнені рисом і сиром. І вони гарні як у гарячому, так і в холодному вигляді.

Фаршировані помідори

Інгредієнти:

12 середніх круглих помідорів;

рис — 250 г;

сир сулугуні — 100 г;

сир пекоріно — 40 г;

сир Грана Падано — 40 г;

часник — 1 зубчик;

петрушка за смаком;

базилік за смаком;

сіль, чорний перець, оливкова олія.

Щоб приготувати фаршировані помідори, спочатку вимийте помідори, зріжте верхівку та відкладіть убік. Маленьким ножем і чайною ложкою видаліть м'якоть, зібравши її в миску.

Подрібніть м'якоть блендером. Помідори переверніть на паперовому рушнику, щоб стекла зайва рідина.

Тепер приготуйте соус: у сковороді розігрійте оливкову олію з часником. Потім, коли олія приправлена, видаліть часник і влийте м'якоть помідорів. Готуйте 20 хвилин на середньому вогні до випаровування.

У цей час відваріть рис у киплячій воді або рисоварці. Коли соус майже готовий, посоліть і поперчіть. Петрушку та базилік подрібніть.

Після приготування зніміть каструлю з соусом з вогню і приправте рубаною зеленню. Отриманий соус виливаємо в миску, додаємо рис і додаємо сир Грана Падано та сир Пекоріно.

Перемішайте і відставте начинку вбік. Наріжте кубиками сир сулугуні та начиняйте помідори спочатку рисом, потім кубиками сиру, а потім знову рисом.

Тепер помідори готові до приготування, накрийте їх раніше зрізаними "капелюшками", виставте на деко і запікайте в духовці, розігрітій до 180 градусів, приблизно 45 хвилин.

Після приготування поверхня фаршированих помідорів стане золотисто-коричневою. Дістаньте їх із духовки та подавайте, прикрасивши листям базиліку.

Дайте волю своїй творчості та урізноманітніть начинку з рису найапетитнішими інгредієнтами, як-от бекон, смажені овочі або ароматний песто з базиліка.

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