Баклажани з горіховою начинкою: оригінальний рецепт сезонної страви

Це популярна в Грузії закуска. І її дуже просто приготувати.

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Традиційна грузинська страва, що являє собою рулетики з баклажанів із волоськими горіхами, має назву нігвзіані бадріджані. Довгий час за баклажаном зберігалася неоднозначна репутація, оскільки рослину вважали отруйною. У країнах Середземномор'я та Європі страви з баклажанів стали готувати з XIX століття. У грузинській кухні баклажани адаптували для приготування пісних страв. Рецептом поділилися на сайті Nur.

Рулетики з баклажанів

Інгредієнти:

часник — 3 зубчики;

кріп — 10 г;

рослинна олія за смаком;

волоські горіхи — 150 г;

два баклажани;

сіль, вода, кінза, коріандр, хмелі-сунелі — 1 ч. л.

Підготуйте баклажани: наріжте на слайси, товщиною 5–7 мм. Застеліть деко пергаментним папером. Змастіть рослинною олією. Викладайте нарізані баклажани і також змастіть рослинною олією. Ставте деко в духовку, розігріту до 200 °C, і запікайте 15–20 хвилин.

І готуйте начинку. У чашу блендера покладіть волоські горіхи, кінзу, кріп, спеції (коріандр і хмелі-сунелі), зубчики очищеного часнику. Додайте трохи води та солі й подрібніть блендером.

Маса має бути однорідною, але не пюреподібною. Сформуйте рулетики, загорнувши начинку в запечені баклажани, та викладайте на тарілку.

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