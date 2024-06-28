Баклажаны с ореховой начинкой: оригинальный рецепт сезонного блюда

Это популярная в Грузии закуска. И ее очень просто приготовить.

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Традиционное грузинское блюдо, которое представляет собой рулетики из баклажанов с грецкими орехами, называется нигвзиани бадриджани. Долгое время за баклажаном сохранялась неоднозначная репутация, поскольку растение считали ядовитым. В странах Средиземноморья и Европе блюда из баклажанов стали готовить с XIX века. В грузинской кухне баклажаны адаптировали для приготовления постных блюд. Рецептом поделились на сайте Nur.

Рулетики из баклажанов

Ингредиенты:

чеснок — 3 зубчика;

укроп — 10 г;

растительное масло по вкусу;

грецкие орехи — 150 г;

два баклажана;

соль, вода, кинза, кориандр, хмели-сунели — 1 ч. л.

Подготовьте баклажаны: нарежьте на слайсы, толщиной 5–7 мм. Застелите противень пергаментной бумагой. Смажьте растительным маслом. Выкладывайте нарезанные баклажаны и также смажьте растительным маслом. Ставьте противень в духовку, разогретую до 200 °C, и запекайте 15–20 минут.

И готовьте начинку. В чашу блендера положите грецкие орехи, кинзу, укроп, специи (кориандр и хмели-сунели), зубчики очищенного чеснока. Добавьте немного воды и соли и измельчите блендером.

Масса должна быть однородной, но не пюреобразной. Сформируйте рулетики, завернув начинку в запеченные баклажаны, и выкладывайте на тарелку.

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