Кабачковый торт с грибами: готовим вкусную сезонную закуску

Чтобы торт был вкуснее, перед подачей отправьте его на пару часов в холодильник.

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Поскольку сезон кабачков продолжается, предлагаем вам новый рецепт очень оригинального и вкусного блюда из этого овоща. Порадуйте своих близких кабачковым тортом с грибами по рецепту из блога "Кулинарная книга". Такое блюдо можно приготовить и на праздничный стол в качестве отличной закуски.

Кабачковый торт с грибами

Ингредиенты:

Для блинов:

кабачки маленькие – 3 шт;

яйца – 3 шт;

мука – 100 гр;.

Для соуса:

соль – 1 ч. л;

перец – 1/3 ч. л.

йогурт густой – 300 гр;

шампиньоны — 300 гр;

чеснок – 2 зубчика;

зелень – по вкусу;

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Натереть кабачки, отжать жидкость. Добавить яйца, соль, перец, муку и перемешать до однородности.

Испечь блинчики на смазанной маслом сковороде, распределив массу по всему периметру и обжарив до золотистости с обеих сторон. Дать им остыть.

Шампиньоны порезать, обжарить на сковороде до испарения влаги. Смешать все ингредиенты для соуса и добавить туда же жареные грибы.

Теперь собираем торт. Для этого каждый блинчик смазать соусом с грибами. По желанию можно посыпать тертым сыром.

Украсить торт и охладить его в холодильнике на протяжении 1-2 часов перед подачей.

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