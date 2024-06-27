Кабачковый торт с грибами: готовим вкусную сезонную закуску
Чтобы торт был вкуснее, перед подачей отправьте его на пару часов в холодильник.
Поскольку сезон кабачков продолжается, предлагаем вам новый рецепт очень оригинального и вкусного блюда из этого овоща. Порадуйте своих близких кабачковым тортом с грибами по рецепту из блога "Кулинарная книга". Такое блюдо можно приготовить и на праздничный стол в качестве отличной закуски.
Кабачковый торт с грибами
Ингредиенты:
Для блинов:
- кабачки маленькие – 3 шт;
- яйца – 3 шт;
- мука – 100 гр;.
Для соуса:
- соль – 1 ч. л;
- перец – 1/3 ч. л.
- йогурт густой – 300 гр;
- шампиньоны — 300 гр;
- чеснок – 2 зубчика;
- зелень – по вкусу;
- соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
Натереть кабачки, отжать жидкость. Добавить яйца, соль, перец, муку и перемешать до однородности.
Испечь блинчики на смазанной маслом сковороде, распределив массу по всему периметру и обжарив до золотистости с обеих сторон. Дать им остыть.
Шампиньоны порезать, обжарить на сковороде до испарения влаги. Смешать все ингредиенты для соуса и добавить туда же жареные грибы.
Теперь собираем торт. Для этого каждый блинчик смазать соусом с грибами. По желанию можно посыпать тертым сыром.
Украсить торт и охладить его в холодильнике на протяжении 1-2 часов перед подачей.
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