Хит сезона: торт из кабачков с помидорами, сыром и зеленью

Кабачковый торт готовится из вполне доступных ингредиентов, а сам процесс не занимает много времени.

Торт из кабачков – идеальный вариант как перекуса, так и для полноценного ужина или добавки к обеду. Готовится он просто, не требуя дорогих ингредиентов, а учитывая, что сейчас сезон кабачков в самом разгаре, такое блюдо просто обязана приготовить каждая уважающая себя хозяйка.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Торт из кабачков

Ингредиенты:

Кабачки – 800 гр;

Яйца (крупные) – 3 шт.;

Мука пшеничная – 160-180 гр;

Майонез – 280 гр;

Чеснок – 2 дольки;

Помидоры – 200 гр;

Сыр – 150 гр;

Лук зеленый – 30 гр;

Укроп – 20 гр;

Масло подсолнечное рафинированное для жарки;

Соль, перец.

Способ приготовления:

Кабачки натереть на терке. Если они молодые. то тереть можно вместе с кожицей. Сок, выделившийся в процессе, слить. Укроп мелко нарезать и добавить к тертым кабачкам. Туда же вбить яйца, посолить и хорошо перемешать, а затем добавить муку. Должно получиться достаточно густое кабачковое тесто.

Сковороду разогреть, налить тонкий слой рафинированного масла и выкладывать примерно по три столовые ложки теста, разравнивая массу в сплошную тонкую лепешку. Жарить с обеих сторон до легкой румяности. Должно получится где-то 5-6 блинов диаметром 20-21 см.

Зеленый лук мелко порубить, на мелкой терке измельчить кусок сыра, помидоры нарезать тонкими пластинами. Чеснок пропустить через пресс и добавить в майонез.

На блюдо выложить первый блин, намазать его чесночно-майонезной смесью тонким слоем по всей поверхности. Далее разложить помидорные дольки и присыпать рубленым луком и тертым сыром.

Повторять до тех пор, пока все блины будут уложены в торт. Верх смазать майонезом и украсить. Затем готовый торт отправить в холодильник на пару часов, чтобы он хорошо пропитался.

Напомним, как приготовить жареные кабачки с чесноком и зеленью.