Хіт сезону: торт із кабачків з помідорами, сиром і зеленню

Кабачковий торт готується з цілком доступних інгредієнтів, а сам процес не займає багато часу.

Торт із кабачків — ідеальний варіант як перекусів, так і для повноцінної вечері чи добавки до обіду. Готувати його просто, не треба дорогих інгредієнтів, а враховуючи, що зараз сезон кабачків у розпалі, таку страву просто зобов'язана приготувати кожна господиня, яка поважає себе.

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Торт із кабачків

Складові:

Кабачки — 800 гр;

Яйця (великі) — 3 шт.;

Борошно пшеничне — 160-180 гр;

Майонез — 280 г;

Часник — 2 часточки;

Помідори — 200 г;

Сир — 150 гр;

Цибуля зелена — 30 гр;

Кріп — 20 гр;

Олія соняшникова рафінована для смаження;

Сіль і перець.

Спосіб приготування:

Кабачки натерти на тертці. Якщо вони молоді, то терти можна разом зі шкіркою. Сік, що виділився в процесі, злити. Кріп дрібно нарізати й додати до тертих кабачків. Туди ж вбити яйця, посолити й добре перемішати, а потім додати борошно. Має вийти досить густе кабачкове тісто.

Сковороду розігріти, налити тонкий шар рафінованої олії та викладати приблизно по три столові ложки тіста, розрівнюючи масу суцільним тонким коржом. Смажити по обидва боки до легкої рум'яності. Має вийти десь 5-6 млинців діаметром 20-21 см.

Зелену цибулю дрібно посікти, на дрібній тертці подрібнити шматок сиру, помідори нарізати тонкими пластинами. Часник пропустити через прес і додати до майонезу.

На блюдо викласти перший млинець, намазати його часниково-майонезною сумішшю тонким шаром по всій поверхні. Далі розкласти помідорні часточки та присипати рубаною цибулею й тертим сиром.

Повторювати доти, доки всі млинці не будуть укладені в торт. Верх змастити майонезом і прикрасити. Потім готовий торт відправити в холодильник на кілька годин, щоб він добре просочився.

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