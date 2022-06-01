Рецепт смажених гострих кабачків із часником і зеленню
Готуємо літні страви — смажені кабачки зі сметанно-часниковим соусом.
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Влітку завжди хочеться приготувати щось легке, свіже, сезонне. Незабаром на прилавках з'являться кабачки. А це універсальний літній овоч, з якого можна приготувати безліч різних страв, починаючи від супів і закінчуючи десертами. А ще кабачки чудова альтернатива картоплі, калорійність якої викликає невдоволення у тих, хто стежить за фігурою.
Пропонуємо почати з найбільш літньої страви, яка повертає нас у дитинство, кудись далеко в село до бабусі, де вона на кухні смажить ароматні кабачки, попередньо занурюючи кожен кружечок в яєчно-борошняну суміш для золотистої скоринки.
Смажені гострі кабачки
Інгредієнти:
- кабачок — 1 штука;
- рослинна олія — 100 мл;
- сіль за смаком;
- борошно — 2 ст.;
- петрушка — 30 грамів;
- часник — 1 штука;
- перець чилі — 1 штука.
Покроковий рецепт:
- Беремо кабачок, відрізаємо по краях по 2 см, миємо під прохолодною водою, сушимо і нарізаємо кружальцями завтовшки приблизно 0,5 см.
- Висипаємо борошно в глибоку миску, додаємо сіль та обвалюємо в суміші нарізані кружечки кабачків.
- Розігріваємо сковорідку з олією. Викладаємо кабачки і смажимо до рум'яності з двох сторін протягом 2-3 хвилин, після чого викладаємо кожен кружечок на паперовий рушник, щоб видалити зайву олію.
- Тим часом підготуємо гостру приправу. Перець чилі обережно миємо та видаляємо насіння. Після цього дрібно нарізаємо.
- Часник чистимо, подрібнюємо. Петрушку промиваємо під прохолодною водою, сушимо за допомогою паперових рушників і подрібнюємо.
- В окремій мисці змішуємо нарізані гострий перець, часник і петрушку.
- Викладаємо кружечки кабачка на тарілку, зверху кладемо гостру приправу, подаємо до столу зі сметанним соусом.
Сметанно-часниковий соус
Інгредієнти:
- сметана 20% — 200 г;
- часник — 2 зубчики;
- кріп — 10-15 г;
- сіль — 1/4 ч. ложки.
Сметану можна взяти більше, ніж 20%, тоді соус вийде густішим або замінити на 15%. Але не беріть сметану жирністю менше 15%, інакше соус вийде рідким.
За бажанням у соус можна додати мелений перець і спеції для більшої гостроти.
Покроковий рецепт:
- Готуємо усі необхідні інгредієнти. Кріп миємо, видаляємо жорсткі стебла, дрібно нарізаємо. Чим дрібніше нарізати кріп, тим ароматнішим вийде соус.
- Часник очищаємо та подрібнюємо. Для зручності можна це зробити за допомогою часника.
- В окремій мисці змішуємо сметану, часник і кріп, додаємо сіль за смаком.
- Для кращого закріплення смаку забираємо соус у холодильник на 10-15 хвилин.
- Подаємо соус до кабачків у гарній соусниці.
Смачного!
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