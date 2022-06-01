Рецепт смажених гострих кабачків із часником і зеленню

Готуємо літні страви — смажені кабачки зі сметанно-часниковим соусом.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Влітку завжди хочеться приготувати щось легке, свіже, сезонне. Незабаром на прилавках з'являться кабачки. А це універсальний літній овоч, з якого можна приготувати безліч різних страв, починаючи від супів і закінчуючи десертами. А ще кабачки чудова альтернатива картоплі, калорійність якої викликає невдоволення у тих, хто стежить за фігурою.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Пропонуємо почати з найбільш літньої страви, яка повертає нас у дитинство, кудись далеко в село до бабусі, де вона на кухні смажить ароматні кабачки, попередньо занурюючи кожен кружечок в яєчно-борошняну суміш для золотистої скоринки.

Смажені гострі кабачки

Інгредієнти:

кабачок — 1 штука;

рослинна олія — 100 мл;

сіль за смаком;

борошно — 2 ст.;

петрушка — 30 грамів;

часник — 1 штука;

перець чилі — 1 штука.

Покроковий рецепт:

Беремо кабачок, відрізаємо по краях по 2 см, миємо під прохолодною водою, сушимо і нарізаємо кружальцями завтовшки приблизно 0,5 см.

Висипаємо борошно в глибоку миску, додаємо сіль та обвалюємо в суміші нарізані кружечки кабачків.

Розігріваємо сковорідку з олією. Викладаємо кабачки і смажимо до рум'яності з двох сторін протягом 2-3 хвилин, після чого викладаємо кожен кружечок на паперовий рушник, щоб видалити зайву олію.

Тим часом підготуємо гостру приправу. Перець чилі обережно миємо та видаляємо насіння. Після цього дрібно нарізаємо.

Часник чистимо, подрібнюємо. Петрушку промиваємо під прохолодною водою, сушимо за допомогою паперових рушників і подрібнюємо.

В окремій мисці змішуємо нарізані гострий перець, часник і петрушку.

Викладаємо кружечки кабачка на тарілку, зверху кладемо гостру приправу, подаємо до столу зі сметанним соусом.

Сметанно-часниковий соус

[ + – ] Сметанно-часниковий соус відмінно підходить до страв із кабачків Фото: Instagram

Інгредієнти:

сметана 20% — 200 г;

часник — 2 зубчики;

кріп — 10-15 г;

сіль — 1/4 ч. ложки.

Сметану можна взяти більше, ніж 20%, тоді соус вийде густішим або замінити на 15%. Але не беріть сметану жирністю менше 15%, інакше соус вийде рідким.

За бажанням у соус можна додати мелений перець і спеції для більшої гостроти.

Покроковий рецепт:

Готуємо усі необхідні інгредієнти. Кріп миємо, видаляємо жорсткі стебла, дрібно нарізаємо. Чим дрібніше нарізати кріп, тим ароматнішим вийде соус.

Часник очищаємо та подрібнюємо. Для зручності можна це зробити за допомогою часника.

В окремій мисці змішуємо сметану, часник і кріп, додаємо сіль за смаком.

Для кращого закріплення смаку забираємо соус у холодильник на 10-15 хвилин.

Подаємо соус до кабачків у гарній соусниці.

Смачного!

Фокус раніше розповідав, як приготувати грецький салат, як у ресторані.