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Рецепт смажених гострих кабачків із часником і зеленню

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Кабачки, часник
Фото: Instagram | Instagram/corpatenkova_food/ Страви з кабачків дуже просто приготувати

Готуємо літні страви — смажені кабачки зі сметанно-часниковим соусом.

Влітку завжди хочеться приготувати щось легке, свіже, сезонне. Незабаром на прилавках з'являться кабачки. А це універсальний літній овоч, з якого можна приготувати безліч різних страв, починаючи від супів і закінчуючи десертами. А ще кабачки чудова альтернатива картоплі, калорійність якої викликає невдоволення у тих, хто стежить за фігурою.

Пропонуємо почати з найбільш літньої страви, яка повертає нас у дитинство, кудись далеко в село до бабусі, де вона на кухні смажить ароматні кабачки, попередньо занурюючи кожен кружечок в яєчно-борошняну суміш для золотистої скоринки.

Смажені гострі кабачки

Інгредієнти:

  • кабачок — 1 штука;
  • рослинна олія — 100 мл;
  • сіль за смаком;
  • борошно — 2 ст.;
  • петрушка — 30 грамів;
  • часник — 1 штука;
  • перець чилі — 1 штука.

Покроковий рецепт:

  • Беремо кабачок, відрізаємо по краях по 2 см, миємо під прохолодною водою, сушимо і нарізаємо кружальцями завтовшки приблизно 0,5 см.
  • Висипаємо борошно в глибоку миску, додаємо сіль та обвалюємо в суміші нарізані кружечки кабачків.
  • Розігріваємо сковорідку з олією. Викладаємо кабачки і смажимо до рум'яності з двох сторін протягом 2-3 хвилин, після чого викладаємо кожен кружечок на паперовий рушник, щоб видалити зайву олію.
  • Тим часом підготуємо гостру приправу. Перець чилі обережно миємо та видаляємо насіння. Після цього дрібно нарізаємо.
  • Часник чистимо, подрібнюємо. Петрушку промиваємо під прохолодною водою, сушимо за допомогою паперових рушників і подрібнюємо.
  • В окремій мисці змішуємо нарізані гострий перець, часник і петрушку.
  • Викладаємо кружечки кабачка на тарілку, зверху кладемо гостру приправу, подаємо до столу зі сметанним соусом.

Сметанно-часниковий соус

Сметанно-часниковий соус відмінно підходить до страв із кабачків
Сметанно-часниковий соус відмінно підходить до страв із кабачків
Фото: Instagram

Інгредієнти:

  • сметана 20% — 200 г;
  • часник — 2 зубчики;
  • кріп — 10-15 г;
  • сіль — 1/4 ч. ложки.

Сметану можна взяти більше, ніж 20%, тоді соус вийде густішим або замінити на 15%. Але не беріть сметану жирністю менше 15%, інакше соус вийде рідким.

За бажанням у соус можна додати мелений перець і спеції для більшої гостроти.

Покроковий рецепт:

  • Готуємо усі необхідні інгредієнти. Кріп миємо, видаляємо жорсткі стебла, дрібно нарізаємо. Чим дрібніше нарізати кріп, тим ароматнішим вийде соус.
  • Часник очищаємо та подрібнюємо. Для зручності можна це зробити за допомогою часника.
  • В окремій мисці змішуємо сметану, часник і кріп, додаємо сіль за смаком.
  • Для кращого закріплення смаку забираємо соус у холодильник на 10-15 хвилин.
  • Подаємо соус до кабачків у гарній соусниці.

Смачного!

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