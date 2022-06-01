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Рецепт жареных острых кабачков с чесноком и зеленью

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Кабачки, чеснок
Фото: Instagram | Instagram/corpatenkova_food/ Блюда из кабачков очень просто приготовить.

Готовим самое летнее блюда — жареные кабачки со сметанно-чесночным соусом.

Летом всегда хочется приготовить что-то легкое, свежее, сезонное. Совсем скоро на прилавках появятся кабачки. А это универсальный летний овощ, из которого можно приготовить уйму разных блюд, начиная от супов и заканчивая десертами. А еще кабачки отличная альтернатива картофелю, калорийность которого вызывает недовольство у тех, кто следит за фигурой.

Предлагаем начать с самого летнего блюда, которое возвращает нас в детство, куда-нибудь далеко в деревню к бабушке, где она на кухне жарит ароматные кабачки, предварительно окуная каждый кружочек в яично-мучную смесь для золотистой корочки.

Жареные острые кабачки

Ингредиенты:

  • Кабачок — 1 штука
  • Растительное масло — 100 мл.
  • Соль — по вкусу
  • Мука — 2 ст.л.
  • Петрушка — 30 граммов
  • Чеснок — 1 штука
  • Перец Чили — 1 штука

Пошаговый рецепт:

  • Берем кабачок, отрезаем по краям по 2 см, моем под прохладной водой, сушим и нарезаем кружочками толщиной около 0, 5 см.
  • Высыпаем муку в глубокую миску, добавляем соль и обваливаем в смеси нарезанные кружочки кабачков.
  • Разогреваем сковородку с маслом. Выкладываем кабачки и жарим до румяности с двух сторон в течение 2-3 минут, после чего выкладываем каждый кружочек на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.
  • Тем временем подготовим острую приправу. Перец чили осторожно моем и удаляем семечки. После этого мелко нарезаем.
  • Чеснок чистим, измельчаем. Петрушку промываем под прохладной водой, сушим с помощью бумажных полотенец и измельчаем.
  • В отдельной миске смешиваем нарезанные острый перец, чеснок и петрушку.
  • Выкладываем кружочки кабачка на тарелку, сверху кладем острую приправу, подаем к столу со сметанным соусом.

Сметанно-чесночный соус

Сметанно-чесночный соус отлично подходит к блюдам из кабачков
Сметанно-чесночный соус отлично подходит к блюдам из кабачков
Фото: Instagram

Ингредиенты:

  • Сметана 20% — 200 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Укроп — 10-15 г
  • Соль — 1/4 ч. ложки

Сметану можно взять больше, чем 20%, тогда соус получится более густым или заменить на 15%. Но не берите сметану жирностью меньше 15 %, иначе соус получится жидким.

По желанию в соус можно добавить молотый перец и специи для больше остроты.

Пошаговый рецепт:

  • Подготавливаем все необходимые ингредиенты. Укроп моем, удаляем жесткие стебли, мелко нарезаем. Чем меньше нарезать укроп, тем ароматнее получится соус.
  • Чеснок очищаем и измельчаем. Для удобства можно это сделать с помощью чеснокодавки.
  • В отдельной миске смешиваем сметану, чеснок и укроп, добавляем соль по вкусу.
  • Для лучшего закрепления вкуса убираем соус в холодильник на 10-15 минут.
  • Подаем соус к кабачкам в красивой соуснице.

Приятного аппетита!

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