Рецепт жареных острых кабачков с чесноком и зеленью

Готовим самое летнее блюда — жареные кабачки со сметанно-чесночным соусом.

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Летом всегда хочется приготовить что-то легкое, свежее, сезонное. Совсем скоро на прилавках появятся кабачки. А это универсальный летний овощ, из которого можно приготовить уйму разных блюд, начиная от супов и заканчивая десертами. А еще кабачки отличная альтернатива картофелю, калорийность которого вызывает недовольство у тех, кто следит за фигурой.

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Предлагаем начать с самого летнего блюда, которое возвращает нас в детство, куда-нибудь далеко в деревню к бабушке, где она на кухне жарит ароматные кабачки, предварительно окуная каждый кружочек в яично-мучную смесь для золотистой корочки.

Жареные острые кабачки

Ингредиенты:

Кабачок — 1 штука

Растительное масло — 100 мл.

Соль — по вкусу

Мука — 2 ст.л.

Петрушка — 30 граммов

Чеснок — 1 штука

Перец Чили — 1 штука

Пошаговый рецепт:

Берем кабачок, отрезаем по краям по 2 см, моем под прохладной водой, сушим и нарезаем кружочками толщиной около 0, 5 см.

Высыпаем муку в глубокую миску, добавляем соль и обваливаем в смеси нарезанные кружочки кабачков.

Разогреваем сковородку с маслом. Выкладываем кабачки и жарим до румяности с двух сторон в течение 2-3 минут, после чего выкладываем каждый кружочек на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.

Тем временем подготовим острую приправу. Перец чили осторожно моем и удаляем семечки. После этого мелко нарезаем.

Чеснок чистим, измельчаем. Петрушку промываем под прохладной водой, сушим с помощью бумажных полотенец и измельчаем.

В отдельной миске смешиваем нарезанные острый перец, чеснок и петрушку.

Выкладываем кружочки кабачка на тарелку, сверху кладем острую приправу, подаем к столу со сметанным соусом.

Сметанно-чесночный соус

[ + – ] Сметанно-чесночный соус отлично подходит к блюдам из кабачков Фото: Instagram

Ингредиенты:

Сметана 20% — 200 г

Чеснок — 2 зубчика

Укроп — 10-15 г

Соль — 1/4 ч. ложки

Сметану можно взять больше, чем 20%, тогда соус получится более густым или заменить на 15%. Но не берите сметану жирностью меньше 15 %, иначе соус получится жидким.

По желанию в соус можно добавить молотый перец и специи для больше остроты.

Пошаговый рецепт:

Подготавливаем все необходимые ингредиенты. Укроп моем, удаляем жесткие стебли, мелко нарезаем. Чем меньше нарезать укроп, тем ароматнее получится соус.

Чеснок очищаем и измельчаем. Для удобства можно это сделать с помощью чеснокодавки.

В отдельной миске смешиваем сметану, чеснок и укроп, добавляем соль по вкусу.

Для лучшего закрепления вкуса убираем соус в холодильник на 10-15 минут.

Подаем соус к кабачкам в красивой соуснице.

Приятного аппетита!

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