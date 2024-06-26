Картошка с томатами и сыром: рецепт вкусного ужина за 15 минут

Такое блюдом ожно подавать как самостоятельное. так и в качестве гарнира к мясу.

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Сытные и вкусные блюда, которые готовятся очень быстро, в кулинарных блокнотах занимают особое место. Сейчас же, когда в любой момент могут выключить свет, такие рецепты пользуются повышенным спросом. Рекомендуем вам рецепт быстрого ужина от кулинарного блогера Кристин Азизян. Он не требует особых усилий и дорогих ингредиентов, а получается очень аппетитным.

Быстрый ужин

Ингредиенты:

картофель – 3 шт;

сливочное масло – 50 гр;

помидор – 1 шт;

твердый сыр – 50-80 гр;

соль, перец, специи по вкусу.

Также понадобится рукав для запекания.

Способ приготовления:

Картошку промыть, хорошо обсушить, положить в пищевой пакет или рукав для запекания. Завязать и проделать в нем дырки, чтобы он от пара внутри не лопнул. Поставить пакет с картошкой с микроволновку и готовить 13-15 минут. Лучше накрыть его крышкой для готовки в микроволновке. Если картошка стала мягкой, необходимо вынуть пакет из микроволновки. Если образуется много пара, то лучше положить рукав (или пищевой пакет) в миску, а потом уже в микроволновку.

Подождать, пока пакет остынет, вынуть картошку, дать ей тоже остыть немного. Каждую картошку разрезать посередине, размять вилкой, как показано на видео. Добавить масло, приправы, мелко порезанный помидор и сыр. Картошку с начинкой еще раз отправить в микроволновку на 30-60 секунд, чтобы расплавился сыр.

Такую картошку можно подать как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу.

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