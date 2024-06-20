Быстро и очень вкусно: рецепт супа с сосисками и колбасками (видео)
Суп получается наваристым и сытным. Он очень вкусный и отлично утоляет голод.
Если нет времени долго возиться на кухне, а хочется чего-то вкусного и сытного, приготовьте суп с колбасками и сосисками по рецепту кулинарного блогера viktoria__cooking. Вы пробудете у плиты недолго, но получите очень аппетитное блюдо. Оно одинаково хорошо как на обед, так и на ужин.
Суп с колбасками и сосисками
Ингредиенты (примерно на 2 литра):
- картофель – 3-4 шт;
- морковь среднего размера – 1 шт;
- луковица средняя – 1 шт;
- лавровый лист – 2 шт;
- чеснок – 3-4 зубчика;
- соль, перец;
- зелень;
- сливочное масло;
- колбаски и сосиски.
Способ приготовления:
В кипящую воду добавить нарезанный кубиками картофель и варить приблизительно 15 минут. Тем временем на кусочке масла обжарить нарезанный лук и нарезанную или натертую на терку морковь.
Колбаски и сосиски нарезать на небольшие кусочки и отправить на сковороду в морковь и лук, обжарить все вместе еще 10-15 минут. После этого переложить все в кастрюлю к картофелю, добавить лавровый лист, посолить, поперчить и варить еще около 10 минут. По желанию на этом этапе можно добавить еще плавленые творожки.
В конце добавить зелень, измельченный чеснок, перемешать и снять с огня.
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