Сытная и освежающая: рецепт окрошки на кефире и минералке

Этот летний суп прекрасно освежает в жару. И его очень просто готовить.

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Летняя окрошка на кефире из вареных и свежих овощей с добавлением трав и готового мяса (или без мяса вовсе) получается очень освежающей за счет текстуры и приятной кислинки кефира. Кефир при желании можно заменить натуральным йогуртом без добавок — можно питьевым, а можно и густым, для большей плотности. Можно также залить окрошку айраном. Фокус расскажет, как ее приготовить.

Окрошка на кефире и минералке

Ингредиенты:

три яйца;

вареная колбаса — 200 г;

ветчина — 200 г;

картофель — 400 г;

зеленый лук — 50 г;

огурцы — 300 г;

укроп — 150 г;

кефир — 1 л;

сметана — 500 г;

минеральная вода с газом — 1 л;

соль — по вкусу.

Отварите картофель в мундире. Отварите яйца вкрутую и остудите. Картофель и яйца очистите. Картофель нарежьте кубиками, как и яйца. Нарежьте кубиками колбасу и ветчину, а редиску соломкой.

Огурцы нарежьте кубиками. Зелень мелко нарежьте. Соедините все ингредиенты в супнице. В кувшине смешайте минералку, кефир и сметану. И залейте этой заправкой окрошку. Подавайте окрошку к столу холодной.

Если не смешивать сухие ингредиенты и компоненты заправки, то их можно хранить в холодильнике до 2 суток.

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