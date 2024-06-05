Сытная и освежающая: рецепт окрошки на кефире и минералке
Этот летний суп прекрасно освежает в жару. И его очень просто готовить.
Летняя окрошка на кефире из вареных и свежих овощей с добавлением трав и готового мяса (или без мяса вовсе) получается очень освежающей за счет текстуры и приятной кислинки кефира. Кефир при желании можно заменить натуральным йогуртом без добавок — можно питьевым, а можно и густым, для большей плотности. Можно также залить окрошку айраном. Фокус расскажет, как ее приготовить.
Окрошка на кефире и минералке
Ингредиенты:
- три яйца;
- вареная колбаса — 200 г;
- ветчина — 200 г;
- картофель — 400 г;
- зеленый лук — 50 г;
- огурцы — 300 г;
- укроп — 150 г;
- кефир — 1 л;
- сметана — 500 г;
- минеральная вода с газом — 1 л;
- соль — по вкусу.
Отварите картофель в мундире. Отварите яйца вкрутую и остудите. Картофель и яйца очистите. Картофель нарежьте кубиками, как и яйца. Нарежьте кубиками колбасу и ветчину, а редиску соломкой.
Огурцы нарежьте кубиками. Зелень мелко нарежьте. Соедините все ингредиенты в супнице. В кувшине смешайте минералку, кефир и сметану. И залейте этой заправкой окрошку. Подавайте окрошку к столу холодной.
Если не смешивать сухие ингредиенты и компоненты заправки, то их можно хранить в холодильнике до 2 суток.
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