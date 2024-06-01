Самый простой картофельный салат: как приготовить холодный и сытный гарнир на ужин

Картофельный салат – это вкусный гарнир немецкого происхождения Он может быть самостоятельным блюдом, или вкусным гарниром.

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Немецкий картофельный салат – это невероятно простое блюдо, которое можно дополнить ингредиентами по своему вкусу. Он холодный и сытный. Им идеально дополнить блюда из рыбы, или мяса. Рецептом поделились на сайте Il Club Delle Ricette.

Немецкий картофельный салат обычно готовят из картофеля , приготовленного на пару , но его также можно приготовить из картошки вареной без кожуры, или в мундире. Попробуйте разные варианты.

Картофельный салат

Ингредиенты:

1 кг картофеля;

140 г простого йогурта;

3 столовые ложки майонеза;

3 столовые ложки нарезанного чеснока;

2 столовые ложки свежей петрушки;

1 столовая ложка горчицы;

соль и черный перец по вкусу.

Чтобы приготовить картофельный салат, начните с очистки картофеля, а затем нарезания его небольшими кусочками. Отварите картофель. В миске смешайте горчицу, йогурт, майонез, нарезанный зеленый лук и петрушку и, наконец, соль и перец по вкусу.

Хорошо перемешав смесь до получения однородного крема, вылейте картофель из кастрюли в довольно большую миску и залейте полученным соусом. Хорошо перемешайте и дайте картофелю постоять в холодильнике минимум полчаса перед подачей на стол. Когда время отдыха пройдет, подавайте картофельный салат.

Варианты и альтернативы

Если вы хотите сделать картофельный салат еще вкуснее, вы можете добавить очень мелко нарезанный зеленый лук или немного нарезанной кубиками моркови или горошка. Можно добавить и нарезанную ломтиками ветчину.

Оставшийся картофельный салат можно хранить в холодильнике в течение суток, закрыв в герметичном контейнере.

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