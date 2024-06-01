Найпростіший картопляний салат: як приготувати холодний і ситний гарнір на вечерю

Картопляний салат — це смачний гарнір німецького походження Він може бути самостійною стравою, або смачним гарніром.

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Німецький картопляний салат — це неймовірно проста страва, яку можна доповнити інгредієнтами на свій смак. Він холодний і ситний. Ним ідеально доповнити страви з риби, або м'яса. Рецептом поділилися на сайті Il Club Delle Ricette.

Німецький картопляний салат зазвичай готують із картоплі, приготованої на пару, але його також можна приготувати з картоплі вареної без шкірки, або в мундирі. Спробуйте різні варіанти.

Картопляний салат

Інгредієнти:

1 кг картоплі;

140 г простого йогурту;

3 столові ложки майонезу;

3 столові ложки нарізаного часнику;

2 столові ложки свіжої петрушки;

1 столова ложка гірчиці;

сіль і чорний перець за смаком.

Щоб приготувати картопляний салат, почніть з очищення картоплі, а потім нарізання її невеликими шматочками. Відваріть картоплю. У мисці змішайте гірчицю, йогурт, майонез, нарізану зелену цибулю і петрушку і, нарешті, сіль і перець за смаком.

Добре перемішавши суміш до отримання однорідного крему, вилийте картоплю з каструлі в доволі велику миску і залийте отриманим соусом. Добре перемішайте і дайте картоплі постояти в холодильнику щонайменше півгодини перед подачею на стіл. Коли час відпочинку мине, подавайте картопляний салат.

Варіанти та альтернативи

Якщо ви хочете зробити картопляний салат ще смачнішим, ви можете додати дуже дрібно нарізану зелену цибулю або трохи нарізаної кубиками моркви чи горошку. Можна додати й нарізану скибочками шинку.

Картопляний салат, що залишився, можна зберігати в холодильнику протягом доби, закривши в герметичному контейнері.

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