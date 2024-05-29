Салат із картоплі та тунця: рецепт універсальної та смачної літньої страви
Це холодний літній салат, який дуже просто приготувати. І він ідеально підійде на вечерю.
Салат із картоплі та тунця — проста та смачна страва, яку можна приготувати замість класичного картопляного салату. Його можна подавати як гарнір і як окрему страву. Рецептом поділилися на сайті Cookist.
Коли салат буде готовий, дайте йому постояти в холодильнику щонайменше годину, щоб усі аромати добре змішалися.
Картопляний салат із тунцем
Інгредієнти:
- картопля — 1 кг;
- тунець в олії — 250 г;
- цибуля шалот — невелика цибулина;
- помідори чері — за смаком;
- оливкова олія, петрушка, сіль.
Відваріть картоплю в мундирі. Вибирайте картоплю зі щільною м'якоттю. І варіть не менше 35 хвилин або поки бульба не стане м'якою. Очистіть їх і наріжте кубиками.
Також нарізаємо часточками кілька помідорів чері.
Наріжте цибулю-шалот, або іншу салатну цибулю. Викладіть картоплю в красиву миску, заправте великою кількістю оливкової олії, посоліть і перемішайте. Тепер додайте інші інгредієнти: тунець, цибулю-шалот і помідори чері.
Смачний салат готовий: якщо вам подобається, можна додати трохи петрушки або трохи свіжого базиліку.
Салат із картоплі та тунця можна зберігати в холодильнику в герметичному контейнері 1-2 дні. Дістаньте його з холодильника за 15 хвилин, перш ніж насолоджуватися.
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