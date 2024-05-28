Салат із яловичиною: рецепт яскравої, ароматної та смачної страви (відео)

Салат має неймовірний смак і аромат, а на столі виділяється яскравим виглядом.

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Якщо хочеться смачного і водночас легкого салату, скористайтеся рецептом кулінарної блогерки Юлії Симончук і приготуйте поживну та неймовірно апетитну страву. Вона не тільки урізноманітнить повсякденне меню, а й гідно прикрасить святковий стіл, оскільки має дуже яскравий вигляд.

Салат із яловичиною

Інгредієнти:

яловичина відварна — 300 г;

помідор — 2 шт;

болгарський перець — 2 шт (жовтий і червоний);

огірок свіжий — 1–2 шт;

цибуля синя — 1/2 шт;

горошок консервований — 1 банка;

сіль, перець — за смаком;

часник — 2 зубчики;

олія — 100 мл;

соєвий соус — 2 ст. л;

петрушка.

Спосіб приготування:

Яловичину відварити до готовності, нарізати соломкою. Огірок, перець і помідор помити, перець почистити від плодоніжки та насіння. Усі овочі порізати соломкою. Викласти все в салатник, додати горошок. Видавити часник. По часнику полити нагрітою олією (так краще розкриється аромат і смак), додати соєвий соус, сіль, перець і подрібнену зелень та перемішати.

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