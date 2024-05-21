Салат зі свининою та огірками по-азійському: як приготувати оригінальну страву

Такий салат може бути самостійною стравою, оскільки наявність свинини робить його дуже ситним.

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Якщо хочете урізноманітнити своє повсякденне меню смачною та ситною стравою, рекомендуємо приготувати салат зі свининою та огірком по-азійському. Як це зробити, розповіли в кулінарному блозі "Збірник рецептів".

Салат зі свининою та огірками по-азійськи

Інгредієнти:

огірки — 400-500 г;

свинина — 400 г;

соєвий соус — 3 ст. л.;

винний оцет — 2 ст. л.;

часник — 2 зубчики;

коріандр — 0,5 ч. л.;

оливкова олія — 2 ст. л. (+ для смаження);

солодкий чилі соус — 1 ст. л.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

болгарський перець — 1-2 шт.;

мелений чорний перець;

сіль.

Спосіб приготування:

Огірки порізати кубиками, замаринувати з соєвим соусом, винним оцтом, подрібненим часником, коріандром і оливковою олією на 20-30 хвилин.

Свинину обсмажити на сильному вогні протягом 5 хвилин, потім додати туди ж нарізану цибулю. Посолити, поперчити й смажити ще 7-8 хвилин. Додати нарізаний болгарський перець і продовжувати смажити на помірному вогні ще 5 хвилин.

Готове м'ясо змішати з огірками, додати чилі та залишити салат маринуватися на 30 хвилин.

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