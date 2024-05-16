Салат із курки та картоплі: рецепт чудової холодної страви на вечерю

Салат із курки та картоплі — холодна самостійна страва, яку готують без зусиль. І її можна взяти із собою в офіс, або на пікнік.

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Салат із курки та картоплі готується дуже просто. Й ідеально підходить для перекусу в офісі. А також для літньої, або весняної вечері, коли не хочеться вмикати плиту. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Завдяки білому, м'якому м'ясу та ніжному смаку курка може поєднуватися з багатьма іншими інгредієнтами, а тому є чудовою основою для створення безлічі різних салатів. Вона ідеально поєднується з яйцями та картоплею, як у цьому рецепті, а також із перцем і каперсами. До курки можна додавати салат і селеру, а також цибулю й оливки.

Усі ці салати, а також салат із куркою та картоплею можна приготувати заздалегідь, зберігати в холодильнику і заправляти безпосередньо перед подачею.

Салат із курки та картоплі

Інгредієнти

1 ціла смажена куряча грудка;

2 яйця, зварені круто

3 варені в мундирі картоплини;

4-5 маринованих корнішонів, або просто маринованих огірочків будь-якого розміру;

майонез;

2 столові ложки оливкової олії першого віджиму;

сіль, перець.

Щоб приготувати салат із курки та картоплі, спочатку наріжте курячу грудку смужками. Потім очистіть картоплю, розріжте її спочатку вздовж навпіл, потім на рівні шматочки.

Наріжте смужками мариновані огірки. Очистіть яйця та наріжте їх. Викладіть картоплю, курку та корнішони на сервірувальну тарілку або салатник.

Приправте сіллю та перцем і перемішайте. Додайте яйця. Заправте салат із курки та картоплі олією і майонезом. Можна використовувати не курячі, а перепелині яйця, так вийде ошатніше. І смачніше.

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