Салат из курицы и картофеля: рецепт превосходного холодного блюда на ужин

Салат из курицы и картофеля – холодное самостоятельное блюдо, которое готовится без труда. И его можно взять с собой в офис, или на пикник.

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Салат из курицы и картофеля готовится очень просто. И идеально подходит для перекуса в офисе. А также для летнего, или весеннего ужина, когда не хочется включать плиту. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Благодаря белому, мягкому мясу и нежному вкусу курица может сочетаться со многими другими ингредиентами и поэтому является отличной основой для создания множества различных салатов. Она идеально сочетается с яйцами и картофелем, как в этом рецепте, а также с перцем и каперсами. К курице можно добавлять салат и сельдерей, а также лук и оливки.

Все эти салаты, а также салат с курицей и картофелем можно приготовить заранее, хранить в холодильнике и заправлять непосредственно перед подачей.

Салат из курицы и картофеля

Ингредиенты

1 целая жареная куриная грудка;

2 яйца, сваренные вкрутую

3 варенные в мундире картофелины;

4-5 маринованных корнишонов, или просто маринованных огурчиков любого размера;

майонез;

2 столовые ложки оливкового масла первого отжима;

соль, перец.

Чтобы приготовить салат из курицы и картофеля, сначала нарежьте куриную грудку полосками. Затем очистите картофель, разрежьте его сначала вдоль пополам, затем на ровные кусочки.

Нарежьте полосками маринованные огурцы. Очистите яйца и нарежьте их. Выложите картофель, курицу и корнишоны на сервировочную тарелку или салатник.

Приправьте солью и перцем и перемешайте. Добавьте яйца. Заправьте салат из курицы и картофеля маслом и майонезом. Можно использовать не куриные, а перепелиные яйца, так получится нарядней. И вкуснее.

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