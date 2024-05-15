М'ясний рулет із яйцями та шпинатом: рецепт смачної страви на вечерю

Це проста і смачна м'ясна страва, яка готується з цілими, звареними круто яйцями. І м'ясний рулет підійде на свято, або на вечерю.

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М'ясний рулет із яйцем — смачна друга страва, яку можна приготувати до свята або недільного обіду в колі сім'ї. Смачний м'ясний рулет зі змішаного фаршу, начинений звареними круто яйцями та шпинатом, має ошатний вигляд і виходить дуже смачним. Рецептом поділилися Cucchiaio.

Щоб отримати ідеальні скибочки для подачі, важливо розрізати м'ясний рулет тільки після того, як він охолоне: якщо він занадто гарячий, то може розвалитися. Тому в ідеалі м'ясний рулет слід приготувати за кілька годин, розрізати його в холодному вигляді та подавати, щойно він розігріється.

М'ясний рулет із яйцями

Інгредієнти:

Для м'ясного рулету:

500 г яловичого фаршу;

500 г свинячого фаршу;

2 яйця;

100 г тертого пармезану;

10 г подрібненої петрушки;

10 г подрібненого базиліку.

Для наповнення і покриття:

250 г шпинату;

50 г тертого пармезану;

16 скибочок шпику;

3 яйця, зварених круто.

Щоб приготувати м'ясний рулет з яйцями, змішайте у великій мисці два види фаршу, яйця, нарізаний пармезан, базилік і петрушку, дрібку солі та мелений перець. Руками все перемішайте, поки не отримаєте однорідну суміш. Відкладіть убік.

Очистіть шпинат та обсмажте його на пательні з невеликою кількістю олії протягом кількох хвилин, поки він не стане м'яким. Коли шпинат стане м'яким, злегка відіжміть його і змішайте з дрібкою солі, меленим перцем і тертим сиром.

Розстеліть аркуш паперу для випічки на робочій поверхні. Розкладіть скибочки шпику зверху злегка встик. Потім розподіліть рулетну суміш по скибочках шпику, розклавши рівним шаром і залишивши з усіх боків кордон приблизно по 1 см. Викладіть ложками шпинатне пюре, а потім покладіть очищені зварені круто яйця.

Використовуючи папір для випічки, скрутіть м'ясний рулет, намагаючись добре затягнути його з усіх боків. Потім загорніть рулет у папір і закрийте, як цукерку. Викладіть на деко і поставте в заздалегідь розігріту духовку в статичному режимі за температури 200°С на 40 хвилин.

Після закінчення цього часу дістаньте з духовки, зніміть папір для випікання і готуйте ще 10 хвилин за температури 200°С у конвекційній духовці, щоб верхній шар став хрустким. Дістаньте м'ясний рулет з яйцями з духовки і дайте йому охолонути, перш ніж нарізати його скибочками.

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