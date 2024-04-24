Спагеті з фрикадельками, як у мультфільмі "Леді та Бродяга": рецепт смачної страви

Милий мультфільм Діснея тішить шанувальників із 1955 року. І спагеті з фрикадельками, якими пригощаються головні герої, приготувати дуже просто.

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В одному з найулюбленіших мультфільмів Діснея, у "Леді і Бродязі" 1955 року, є сценка, що запам'ятовується: коли леді-кокер-спанієль і дворняга, який за нею доглядає, вирушають у "Тоні", класичний нью-йоркський італійський ресторан. Там є все: картаті скатертини, свічки в пляшках з-під к'янті, хлібні палички і, звісно ж, спагеті з фрикадельками. Ми всі знаємо, що відбувається далі: закохані їдять одну спагетинку і зрештою цілуються. І це чарівно. Такі ж спагеті з фрикадельками ви можете приготувати і на своїй кухні. Рецептом поділилися на сайті The Guardian.

Спагеті з фрикадельками з мультфільму "Леді та Бродяга"

Інгредієнти:

250 г черствого білого хліба без кірочок;

250 мл молока;

300 г свинячого фаршу;

сіль і мелений перець;

1 чайна ложка меленої кориці;

оливкова олія;

1 велика цибулина, очищена і дуже дрібно нарізана;

1 велике стебло (паличка) селери, очищене і дуже дрібно нарізане;

1 велика морква, очищена і дуже дрібно нарізана;

500 мл пасати з томатів;

350 г спагеті;

багато тертого пармезану для подачі.

Хліб поламайте на невеликі шматки, покладіть у миску з молоком і залиште на 20 хвилин просочуватися. Вичавіть і відкладіть убік.

Покладіть фарш у велику миску, щедро приправте, потім додайте корицю, віджатий хліб і перемішайте руками до однорідної маси. Руками відщипуйте невеликі порції фаршу і формуйте фрикадельки розміром із вишню. І відкладайте вбік.

Налийте трохи олії у велику пательню з плоским дном і поставте на слабкий вогонь, потім обережно обсмажте цибулю, селеру і моркву з невеликою кількістю солі та перцю, періодично помішуючи, близько 10 хвилин — не дозволяйте їм стати коричневими. Додайте пасту і готуйте на слабкому вогні, щоб вона повільно уварилася. Це займе близько 20 хвилин, поки вона не загусне.

Покладіть фрикадельки в соус і дайте їм поваритися в соусі близько 15 хвилин, поки вони не будуть готові. Залежно від розміру сковороди, якщо фрикадельки не повністю занурені в рідину, можливо, вам доведеться додати ще трохи пасти (або навіть води), щоб трохи розбавити соус.

Поки фрикадельки і соус готуються, відваріть спагеті в киплячій підсоленій воді згідно з інструкцією на упаковці, потім злийте воду.

Викладіть макарони у форму з фрикадельками, перемішайте все разом, потім спробуйте і за необхідності відрегулюйте приправи, а також додайте ще трохи оливкової олії. Розкладіть по чотирьох тарілках, посипте великою кількістю тертого пармезану і подавайте.

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