Салат зі смаженою редискою: рецепт незвичайної весняної страви

Під час подачі салат можна прикрасити порізаними огрурцями і посипати горіхами.

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Редис — овоч, який сигналізує, що весна вже вступила у свої права. І хоча в супермаркетах він продається більшу частину року, все ж саме весняний урожай найсмачніший. Цей овоч активно додають у всілякі салати, оскільки він багатий на вітаміни та мікроелементи. Сьогодні ми хочемо запропонувати скуштувати салат зі смаженою редискою, рецептом якого поділилися в блозі "Салати і закуски".

Салат зі смаженою редискою

Інгредієнти

редис — 400 г;

перець чилі — 10 г;

сік лимона — 1 ст. л;

вершкове масло (82,5%) — 20 г;

французька гірчиця — 1 ст. л;

сіль за смаком.

Спосіб приготування:

Редис добре помити, обсушити паперовим рушником, щоб позбутися зайвої вологи. Зрізати з нього хвостики та верхню частину.

Кожну редиску розрізати на чотири частини.

Перець чилі дрібно порізати. За бажанням можна взяти більше або менше перцю. Як варіант можна використовувати пластівці перцю чилі, якщо не знайдеться свіжий.

На сковорідці розтопити вершкове масло, викласти порізані редиску, додати подрібнений перець чилі та сіль за смаком. Бажано використовувати сіль дрібного помелу, бо вона швидше тане.

Обсмажувати 2-3 хвилини, помішуючи. Наприкінці приготування додати лимонний сік і гірчицю, перемішати. Можна також прикрасити його порізаними огірками та посипати волоськими горіхами.

Готову страву одразу подавати до столу.

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