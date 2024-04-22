Теплий салат із яловичиною та вишнями: рецепт страви з незвичайним смаком

Такий салат стане справжньою родзинкою святкового столу завдяки своєму смаку й оформленню.

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Теплі салати — страви, які не менш популярні, ніж класичні листкові салати. Якщо ви ще не визначилися з ідеальним рецептом, спробуйте приготувати теплий салат із яловичиною та вишнею. Поєднання цих інгредієнтів дає неймовірний смак. Як його приготувати, розповіли в блозі "Салати й закуски".

Теплий салат із яловичиною та вишнею

Інгредієнти:

мікс салатів — 200 г;

яловича вирізка — 150 г;

вишні заморожені — 100 г;

соєвий соус — 2 ст. л.;

оливкова олія для смаження;

цукор — 1 ч. л.;

бальзамічний оцет — 1 ч. л.;

сухий перець чилі — 1-2 дрібки;

сіль до смаку.

Спосіб приготування:

Спочатку необхідно приготувати соус. Для цього в невеликій каструльці змішати соєвий соус, бальзамічний оцет, заморожену вишню та цукор. Проварити соус, поки він трохи не загусне.

Яловичу вирізку порізати тонкими слайсами й обсмажити на сковороді з оливковою олією, додавши трохи солі та пластівці перцю чилі до смаку.

У салатник викласти листя салату, зверху — м'ясо, заправити все вишневим соусом.

Страва виходить дуже апетитною та ароматною.

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