Теплий салат із яловичиною та вишнями: рецепт страви з незвичайним смаком
Такий салат стане справжньою родзинкою святкового столу завдяки своєму смаку й оформленню.
Теплі салати — страви, які не менш популярні, ніж класичні листкові салати. Якщо ви ще не визначилися з ідеальним рецептом, спробуйте приготувати теплий салат із яловичиною та вишнею. Поєднання цих інгредієнтів дає неймовірний смак. Як його приготувати, розповіли в блозі "Салати й закуски".
Теплий салат із яловичиною та вишнею
Інгредієнти:
- мікс салатів — 200 г;
- яловича вирізка — 150 г;
- вишні заморожені — 100 г;
- соєвий соус — 2 ст. л.;
- оливкова олія для смаження;
- цукор — 1 ч. л.;
- бальзамічний оцет — 1 ч. л.;
- сухий перець чилі — 1-2 дрібки;
- сіль до смаку.
Спосіб приготування:
Спочатку необхідно приготувати соус. Для цього в невеликій каструльці змішати соєвий соус, бальзамічний оцет, заморожену вишню та цукор. Проварити соус, поки він трохи не загусне.
Яловичу вирізку порізати тонкими слайсами й обсмажити на сковороді з оливковою олією, додавши трохи солі та пластівці перцю чилі до смаку.
У салатник викласти листя салату, зверху — м'ясо, заправити все вишневим соусом.
Страва виходить дуже апетитною та ароматною.
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