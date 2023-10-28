Картопляний салат зі сметаною: рецепт ситної страви
Салат смачніший, коли він теплий. Так він віддасть максимум смаку й аромату.
Картопляний салат зі сметаною — страва, яка може бути як самостійною позицією на столі, так і смачною добавкою до гарніру. Такий простий салат, проте, не соромно подати і на свято, настільки смачним він виходить. Розповідаємо, як його приготувати за рецептом сайту rud.ua.
Картопляний салат зі сметаною
Інгредієнти:
- картопля — 700 гр;
- сметана (21%) — 4 ст. л;
- бекон — 6 слайсів;
- олія оливкова — 6 ст. л;
- лимонний сік — 2 ст. л;
- цедра лимона — 1 ст. л;
- зелена цибуля — пучок;
- морська сіль — за смаком;
- перець — за смаком.
Спосіб приготування:
Картоплю помити, почистити, скласти в каструлю, залити водою і відварити до готовності.
Поки вариться картопля, необхідно приготувати заправку. Для цього в глибокій мисці потрібно змішати оливкову олію з лимонним соком.
Щойно картопля буде готова, злити воду і перекласти картоплю в тарілку, додавши заправку. Зверху посипати морською сіллю і чорним перцем.
Сковороду з товстим дном поставити на вогонь, влити невелику кількість оливкової олії, викласти бекон. Смажити на середньому вогні по дві хвилини з кожного боку. Викласти готовий бекон на паперовий рушник, щоб стік зайвий жир.
До картоплі додати сметану, зелену цибулю, цедру лимона. Зверху викласти бекон. Страва готова, і її можна подавати на стіл.
Салат смачніший, коли він теплий. Так він віддасть максимум смаку й аромату.
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