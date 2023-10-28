Картопляний салат зі сметаною: рецепт ситної страви

Салат смачніший, коли він теплий. Так він віддасть максимум смаку й аромату.

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Картопляний салат зі сметаною — страва, яка може бути як самостійною позицією на столі, так і смачною добавкою до гарніру. Такий простий салат, проте, не соромно подати і на свято, настільки смачним він виходить. Розповідаємо, як його приготувати за рецептом сайту rud.ua.

Картопляний салат зі сметаною

Інгредієнти:

картопля — 700 гр;

сметана (21%) — 4 ст. л;

бекон — 6 слайсів;

олія оливкова — 6 ст. л;

лимонний сік — 2 ст. л;

цедра лимона — 1 ст. л;

зелена цибуля — пучок;

морська сіль — за смаком;

перець — за смаком.

Спосіб приготування:

Картоплю помити, почистити, скласти в каструлю, залити водою і відварити до готовності.

Поки вариться картопля, необхідно приготувати заправку. Для цього в глибокій мисці потрібно змішати оливкову олію з лимонним соком.

Щойно картопля буде готова, злити воду і перекласти картоплю в тарілку, додавши заправку. Зверху посипати морською сіллю і чорним перцем.

Сковороду з товстим дном поставити на вогонь, влити невелику кількість оливкової олії, викласти бекон. Смажити на середньому вогні по дві хвилини з кожного боку. Викласти готовий бекон на паперовий рушник, щоб стік зайвий жир.

До картоплі додати сметану, зелену цибулю, цедру лимона. Зверху викласти бекон. Страва готова, і її можна подавати на стіл.

Салат смачніший, коли він теплий. Так він віддасть максимум смаку й аромату.

Раніше Фокус писав, як приготувати грузинський салат "Тбілісі".