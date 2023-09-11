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Їжа

Любов з першого шматочка: рецепт грузинського салату "Тбілісі"

салат тбілісі, кулінарні рецепти
Фото: t.me/topretsept

Салат виходить ситним, смачним і стане прикрасою будь-якого столу.

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Грузинська кухня улюблена багатьма українцями через цікаве поєднання продуктів, спецій і зелені. Особливо подобається вона тим, хто любить пряний і багатий смак. Пропонуємо вам рецепт смачного та ситного салату під назвою "Тбілісі", у який, як і в столицю Грузії, ви закохаєтесь із першого шматочка. Як його приготувати, розповіли в кулінарному блозі кулінарії. У процесі немає нічого складного, тому він вдасться навіть у тих, хто не особливо часто заглядає на кухню. Така страва прикрасить будь-який святковий стіл.

Салат "Тбілісі"

Інгредієнти:

  • відварна яловичина – 300 г;
  • квасоля червона консервована – 1 банка;
  • перець болгарський – 1 великий (або по половині червоного і жовтого);
  • часник – 2 зубчики;
  • цибуля червона – 1 шт;
  • волоські горіхи – жменя;
  • кінза або петрушка – за смаком;
  • лимонний сік – 1-2 ст. л (в оригіналі оцет яблучний/винний);
  • олія оливкова – 1 ст. л;
  • сіль, перець, спеції за смаком.

Спосіб приготування:

Відварену яловичину порізати довгастими смужками, перець — кубиками або теж смужками, зелень порубати. Часник очистити і пропустити через прес. Цибулю порізати півкільцями, скласти в миску і залити крутим окропом на 10 хвилин.

Горіхи трохи підсмажити на сухій сковорідці, остудити, дрібно порубати.

Усі інгредієнти змішати, посолити, поперчити, додати спеції за смаком, заправити оливковою олією і лимонним соком, перемішати.

Раніше Фокус писав, як приготувати справжній грузинський суп харчо.