Любов з першого шматочка: рецепт грузинського салату "Тбілісі"

Салат виходить ситним, смачним і стане прикрасою будь-якого столу.

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Грузинська кухня улюблена багатьма українцями через цікаве поєднання продуктів, спецій і зелені. Особливо подобається вона тим, хто любить пряний і багатий смак. Пропонуємо вам рецепт смачного та ситного салату під назвою "Тбілісі", у який, як і в столицю Грузії, ви закохаєтесь із першого шматочка. Як його приготувати, розповіли в кулінарному блозі кулінарії. У процесі немає нічого складного, тому він вдасться навіть у тих, хто не особливо часто заглядає на кухню. Така страва прикрасить будь-який святковий стіл.

Салат "Тбілісі"

Інгредієнти:

відварна яловичина – 300 г;

квасоля червона консервована – 1 банка;

перець болгарський – 1 великий (або по половині червоного і жовтого);

часник – 2 зубчики;

цибуля червона – 1 шт;

волоські горіхи – жменя;

кінза або петрушка – за смаком;

лимонний сік – 1-2 ст. л (в оригіналі оцет яблучний/винний);

олія оливкова – 1 ст. л;

сіль, перець, спеції за смаком.

Спосіб приготування:

Відварену яловичину порізати довгастими смужками, перець — кубиками або теж смужками, зелень порубати. Часник очистити і пропустити через прес. Цибулю порізати півкільцями, скласти в миску і залити крутим окропом на 10 хвилин.

Горіхи трохи підсмажити на сухій сковорідці, остудити, дрібно порубати.

Усі інгредієнти змішати, посолити, поперчити, додати спеції за смаком, заправити оливковою олією і лимонним соком, перемішати.

Раніше Фокус писав, як приготувати справжній грузинський суп харчо.