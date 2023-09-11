Любов з першого шматочка: рецепт грузинського салату "Тбілісі"
Салат виходить ситним, смачним і стане прикрасою будь-якого столу.
Грузинська кухня улюблена багатьма українцями через цікаве поєднання продуктів, спецій і зелені. Особливо подобається вона тим, хто любить пряний і багатий смак. Пропонуємо вам рецепт смачного та ситного салату під назвою "Тбілісі", у який, як і в столицю Грузії, ви закохаєтесь із першого шматочка. Як його приготувати, розповіли в кулінарному блозі кулінарії. У процесі немає нічого складного, тому він вдасться навіть у тих, хто не особливо часто заглядає на кухню. Така страва прикрасить будь-який святковий стіл.
Салат "Тбілісі"
Інгредієнти:
- відварна яловичина – 300 г;
- квасоля червона консервована – 1 банка;
- перець болгарський – 1 великий (або по половині червоного і жовтого);
- часник – 2 зубчики;
- цибуля червона – 1 шт;
- волоські горіхи – жменя;
- кінза або петрушка – за смаком;
- лимонний сік – 1-2 ст. л (в оригіналі оцет яблучний/винний);
- олія оливкова – 1 ст. л;
- сіль, перець, спеції за смаком.
Спосіб приготування:
Відварену яловичину порізати довгастими смужками, перець — кубиками або теж смужками, зелень порубати. Часник очистити і пропустити через прес. Цибулю порізати півкільцями, скласти в миску і залити крутим окропом на 10 хвилин.
Горіхи трохи підсмажити на сухій сковорідці, остудити, дрібно порубати.
Усі інгредієнти змішати, посолити, поперчити, додати спеції за смаком, заправити оливковою олією і лимонним соком, перемішати.
Раніше Фокус писав, як приготувати справжній грузинський суп харчо.