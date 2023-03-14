Пряний та ситний. Рецепт справжнього грузинського супу харчо

Традиційний харчо готується з великою кількістю спецій, бульйон варять на яловичині, а також додають свіжі помідори.

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Традиційний грузинський суп харчо – це пряний, ситний та дуже ароматний суп. Його готують з будь-яким м'ясом, а іноді й зовсім без нього, додають різноманітні спеції та крупи. Але все це похідні від грузинського рецепту, який, звісно, у кожній родині свій.

Як приготувати традиційне харчо, розповідається на кулінарному грузинському сайті з рецептами.

Харчо з яловичиною

Інгредієнти:

Яловичина – 1 кг;

Сіль — 3 ч. л.;

Оливкова олія — 4 ст. л.;

Одна середня цибулина;

Два стебла селери;

4 чашки яловичого бульйону;

4 чашки води;

Помідори – 800 г;

2 лаврові листи;

1 чайна ложка меленого насіння коріандру;

1 чайна ложка копченої паприки;

2 зубчики подрібненого часнику;

Пів чашки сирого білого рису;

Цедра лимона – 2 ст. л.;

Петрушка, кріп.

Наріжте яловичину невеликими шматочками, посипте трьома чайними ложками солі та перемішайте. Нагрійте велику каструлю на середньому вогні та розігрійте там дві столові ложки оливкової або іншої олії. Обсмажте яловичину та дістаньте.

У цій же олії обсмажте дрібно нарізану цибулю і дрібно нарізану, або навіть натерту на тертці, селеру, обсмажуйте, помішуючи, близько п'яти хвилин до м'якості.

Додайте дрібно нарізані помідори, чотири склянки яловичого бульйону, чотири склянки води, два лаврові листки та обсмажену яловичину. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь, накрийте кришкою і варіть на слабкому вогні близько 2:00, поки м'ясо не стане м'яким.

Додайте рис, дві столові ложки цедри лимона, два подрібнені зубчики часнику, одну чайну ложку коріандру, одну чайну ложку паприки. І варіть ще хвилин двадцять, доки рис не буде готовий.

Зніміть з вогню і додайте петрушку та кріп. Їх має бути багато. Приправте сіллю та перцем.

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