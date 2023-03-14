Пряный и сытный. Рецепт настоящего грузинского супа харчо

Традиционный харчо готовится с большим количеством специй, бульон варят на говядине, а также добавляют свежие помидоры.

Related video

Традиционный грузинский суп харчо – это пряный, сытный и очень ароматный суп. Его готовят с любым мясом, а иногда и вовсе без него, добавляют разнообразные специи и крупы. Но все это производные от грузинского рецепта, который, конечно, в каждой семье свой.

Как приготовить традиционный харчо, рассказывается на кулинарном грузинском сайте с рецептами.

Харчо с говядиной

Ингредиенты:

Говядина – 1 кг;

Соль — 3 ч. л.;

Оливковое масло — 4 ст. л.;

Одна средняя луковица;

Два стебля сельдерея;

4 чашки говяжьего бульона;

4 чашки воды;

Помидоры — 800 гр;

2 лавровых листа;

1 чайная ложка молотых семян кориандра;

1 чайная ложка копченой паприки;

2 зубчика измельченного чеснока;

Полчашки сырого белого риса;

Лимонная цедра – 2 ст. л.;

Петрушка, укроп.

Нарежьте говядину небольшими кусочками, посыпьте тремя чайными ложками соли и перемешайте. Нагрейте большую кастрюлю на среднем огне и разогрейте там две столовые ложки оливкового, или другого растительного масла. Обжарьте говядину и достаньте.

В этом же масле обжарьте мелко нарезанный лук и мелко нарезанный, или даже натертый на терке сельдерей, обжаривайте, помешивая около пяти минут до мягкости.

Добавьте мелко нарезанные помидоры, четыре стакана говяжьего бульона, четыре стакана воды, два лавровых листа и обжаренную говядину. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь, накройте крышкой и варите на слабом огне около двух часов, пока мясо не станет мягким.

Добавьте рис, две столовые ложки лимонной цедры, два измельченных зубчика чеснока, одну чайную ложку кориандра, одну чайную ложку паприки. И варите еще минут двадцать, пока рис не будет готов.

Снимите с огня и добавьте петрушку и укроп. Их должно быть много. Приправьте солью и перцем.

Также вы можете приготовить современную вариацию популярного грузинского блюда сациви с орехами и индейкой.