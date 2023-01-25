Вариация на тему сациви. Рецепт индейки под соусом из грецких орехов

Сациви, традиционное блюдо грузинской кухни, обычно готовится из курицы, но с индейкой тоже получается отлично.

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Сациви – это очень вкусно и не слишком сложно готовится. Это традиционное блюдо грузинской кухни очень пряное и вкусное. А также вы можете контролировать консистенцию соуса, просто добавив больше грецких орехов. Главное, не жалеть приправ.

Индейка под соусом из грецких орехов

Ингредиенты:

Индейка – 500 гр;

Две небольших луковицы;

Пучок кинзы;

Грецкие орехи — 200 гр;

Три зубчика чеснока;

Хмели-сунели – 1 ч. л.;

Одна морковка;

Молотая корица – 1 ч. л.;

Соль, молотый черный перец, белый винный уксус, лавровый лист, зерна кориандра, душистый перец.

Индейку очистите от кожи и нарежьте на куски среднего размера, не снимая мяса с костей. Мясо положите в кастрюлю. Залейте холодной водой, добавьте в кастрюлю два лавровых листика, три горошины душистого перца, целую морковку и целую очищенную луковицу. Варите около получаса, пока мясо не будет готово. Достаньте его из кастрюли и обсушите бумажным полотенцем. А бульон процедите и отставьте.

Вторую луковицу очистите и мелко нарежьте, обжарьте на растительном масле и добавьте к нему мясо, пусть подрумянится.

Пора готовить соус. Измельчите в блендере грецкие орехи и чеснок. Добавьте кинзу, хмели-сунели, сок половинки лимона, или пару чайных ложек белого винного уксуса и снова перемешайте. Добавьте после корицу, молотый черный перец, кориандр и можно добавить красный молотый перец. Добавьте немного бульона, в котором варилась индейка. И снова перемешайте. Соус можете делать настолько густым, насколько хотите, просто добавляйте бульон, пока не получите желаемую консистенцию.

Полейте полученным соусом курицу в сковороде и немного протушите минуты три. Индейка под ореховым соусом, или сациви с индейкой готово. Это блюдо обычно едят холодным, но и горячим оно невероятно вкусное.

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