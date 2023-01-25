Варіація на тему сациві. Рецепт індички під соусом із волоських горіхів

Сациві, традиційна страва грузинської кухні, зазвичай готується з курки, але з індичкою теж виходить чудово.

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Сациві — це дуже смачно, і його не надто складно готувати. Ця традиційна страва грузинської кухні дуже пряна та смачна. А також ви можете контролювати консистенцію соусу, просто додавши більше волоських горіхів. Головне — не шкодувати приправ.

Індичка під соусом із волоських горіхів

Складові:

Індичка — 500 гр;

Дві невеликі цибулини;

Пучок кінзи;

Волоські горіхи — 200 гр;

Три зубчики часнику;

Хмелі-сунелі — 1 ч.л.;

Одна морквина;

Мелена кориця — 1 ч.л.;

Сіль, мелений чорний перець, білий винний оцет, лавровий лист, зерна коріандру, запашний перець.

Індичку очистіть від шкіри та наріжте на шматки середнього розміру, не знімаючи м'яса з кісток. М'ясо покладіть у каструлю. Залийте холодною водою, додайте в каструлю два лаврові листочки, три горошини запашного перцю, цілу морквину й очищену цибулину. Варіть близько пів години, доки м'ясо не буде готове. Дістаньте його з каструлі й обсушіть паперовим рушником, а бульйон процідіть і відставте.

Другу цибулину очистіть і дрібно наріжте, обсмажте на олії і додайте до неї м'ясо, нехай підрум'яниться.

Час готувати соус. Подрібніть у блендері волоські горіхи та часник. Додайте кінзу, хмелі-сунелі, сік половинки лимона або пару чайних ложок білого винного оцту й знову перемішайте. Потім додайте корицю, мелений чорний перець, коріандр і можна додати червоний мелений перець. Влийте трохи бульйону, в якому варилася індичка, і знову перемішайте. Соус можете робити настільки густим, як хочете, просто додавайте бульйон, поки не отримаєте бажану консистенцію.

Полийте соусом курку в сковороді й трохи протушкуйте хвилини три. Індичка під горіховим соусом, або сациві з індичкою готова. Цю страву зазвичай їдять холодною, але й гарячою вона неймовірно смачна.

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