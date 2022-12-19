Найсмачніша грузинська страва. Рецепт салату "Тбілісі"
До складу входять прості інгредієнти, але разом вони дають приголомшливий смак
У салаті "Тбілісі" поєднуються багато традиційних грузинських продуктів і приправ. Салат виходить із освіжаючим та пікантним смаком, а яловичина надає йому ситності.
Рецептом салату поділився кулінарний блогер, який пише під ніком "Кухня з акцентом".
Салат "Тбілісі"
Складові:
- Яловичина — 250 гр;
- Волоські горіхи — 50 гр;
- Дві червоні цибулини;
- Квасоля консервована — 250 гр;
- Солодкий перець – 1 шт.
- Кінза — 30 гр;
- Гострий червоний перець – 1 шт. ;
- Часник — 2-3 зубчики;
Маринад для цибулі:
- Сіль — 0,5 ч.л.;
- Цукор — 1 ч.л.;
- Оцет винний – 2 ст.л.;
Заправка:
- Оливкова олія — 5 ст. л.;
- Винний оцет – 2 ст.л.;
- Хмелі-сунелі — 1 ч.л.;
- Чорний перець, сіль.
Для початку відварюємо яловичину. Щоб вийшло смачне м'ясо – шматок яловичини опускаємо у киплячу воду.
Відварене м'ясо дістаємо та остуджуємо.
Потім готуємо горіхи. Їх потрібно прожарити на сухій сковороді. І слідкувати, щоб вони не підгоріли.
Потім маринуємо цибулю. Для цього нарізаємо тонкими півкільцями, складаємо в миску, додаємо цукор та сіль і перемішуємо руками, злегка приминаючи. Додаємо червоний винний оцет.
З червоної квасолі зливаємо рідину і перекладаємо в миску. Додаємо яловичину та дрібно нарізану кінзу. Солодкий перець нарізаємо смужками, часник — дрібно або пропускаємо через прес.
Горіхи подрібнюємо ножем, але не в кашу, а так щоб відчувалася структура. З гострого перцю видаляємо насіння і нарізаємо тонкими смужками, можете замінити пластівцями сушеного гострого перцю. Або зовсім можете його прибрати.
В окремій мисці змішуємо інгредієнти для заправки та додаємо в салат. Перемішуємо та залишаємо хоча б на півгодини.
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