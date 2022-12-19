Найсмачніша грузинська страва. Рецепт салату "Тбілісі"

До складу входять прості інгредієнти, але разом вони дають приголомшливий смак

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У салаті "Тбілісі" поєднуються багато традиційних грузинських продуктів і приправ. Салат виходить із освіжаючим та пікантним смаком, а яловичина надає йому ситності.

Рецептом салату поділився кулінарний блогер, який пише під ніком "Кухня з акцентом".

Салат "Тбілісі"

Складові:

Яловичина — 250 гр;

Волоські горіхи — 50 гр;

Дві червоні цибулини;

Квасоля консервована — 250 гр;

Солодкий перець – 1 шт.

Кінза — 30 гр;

Гострий червоний перець – 1 шт. ;

Часник — 2-3 зубчики;

Маринад для цибулі:

Сіль — 0,5 ч.л.;

Цукор — 1 ч.л.;

Оцет винний – 2 ст.л.;

Заправка:

Оливкова олія — 5 ст. л.;

Винний оцет – 2 ст.л.;

Хмелі-сунелі — 1 ч.л.;

Чорний перець, сіль.

Для початку відварюємо яловичину. Щоб вийшло смачне м'ясо – шматок яловичини опускаємо у киплячу воду.

Відварене м'ясо дістаємо та остуджуємо.

Потім готуємо горіхи. Їх потрібно прожарити на сухій сковороді. І слідкувати, щоб вони не підгоріли.

Потім маринуємо цибулю. Для цього нарізаємо тонкими півкільцями, складаємо в миску, додаємо цукор та сіль і перемішуємо руками, злегка приминаючи. Додаємо червоний винний оцет.

З червоної квасолі зливаємо рідину і перекладаємо в миску. Додаємо яловичину та дрібно нарізану кінзу. Солодкий перець нарізаємо смужками, часник — дрібно або пропускаємо через прес.

Горіхи подрібнюємо ножем, але не в кашу, а так щоб відчувалася структура. З гострого перцю видаляємо насіння і нарізаємо тонкими смужками, можете замінити пластівцями сушеного гострого перцю. Або зовсім можете його прибрати.

В окремій мисці змішуємо інгредієнти для заправки та додаємо в салат. Перемішуємо та залишаємо хоча б на півгодини.

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