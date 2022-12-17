Святковий салат з чорносливом та курячим філе: просто та дуже смачно (відео)

Такий салат порадує гостей незвичним міксом інгредієнтів.

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Поєднання курячого м'яса, чорносливу та грибів дає дуже незвичайний смак і неодмінно сподобається всім, хто скуштує салат, рецепт якого розповіли у кулінарному блозі "Апетитна Кухня".

Салат з куркою та чорносливом

Складові:

В'ялений чорнослив – 12-15 шт.;

Печериці – 10-15 шт.;

Цибуля – 1 шт.;

Куряче філе – 1 половинка;

Морквина по-корейськи – 100 г;

Кукурудза – 5 ст. л.;

Майонез – 2 ст. л.;

Сіль та перець до свого смаку;

Рослинна олія для смаження.

Для маринаду на цибулю:

Оцет – 2 ст. л.;

Цукор – 2 ст. л.;

Сіль – 0,5 ч. л.

Спосіб приготування:

Для початку необхідно замаринувати цибулю. Порізати на дрібні кубики, скласти в глибоку тарілку, всипати туди 2 ст. л. цукру, половину чайної ложки солі та влити 2 ст. л. оцту. Все добре перемішати і тільки після цього влити туди окріп, щоб він повністю покрив цибулю. Накрити все кришкою та залишити на 10-15 хвилин.

Сире куряче філе порізати на маленькі кубики шматочки і обсмажити на олії до золотистого кольору. Потім м'ясо перекласти в глибоку миску і залишити остигати.

Гриби порізати на великі шматки, обсмажити на олії, скласти в чисту миску і поставити, щоб вони охолонули.

З маринованої цибулі злити всю рідину, а чорнослив порізати на дрібні кубики, а потім висипати в миску з курячим м'ясом. Туди ж додати дрібно нарізану корейську моркву, цибулю, гриби, кукурудзу, посолити та поперчити на свій смак. Усі інгредієнти потрібно добре перемішати і лише після цього заправити майонезом.

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