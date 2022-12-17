Святковий салат з чорносливом та курячим філе: просто та дуже смачно (відео)
Такий салат порадує гостей незвичним міксом інгредієнтів.
Поєднання курячого м'яса, чорносливу та грибів дає дуже незвичайний смак і неодмінно сподобається всім, хто скуштує салат, рецепт якого розповіли у кулінарному блозі "Апетитна Кухня".
Салат з куркою та чорносливом
Складові:
- В'ялений чорнослив – 12-15 шт.;
- Печериці – 10-15 шт.;
- Цибуля – 1 шт.;
- Куряче філе – 1 половинка;
- Морквина по-корейськи – 100 г;
- Кукурудза – 5 ст. л.;
- Майонез – 2 ст. л.;
- Сіль та перець до свого смаку;
- Рослинна олія для смаження.
Для маринаду на цибулю:
Оцет – 2 ст. л.;
Цукор – 2 ст. л.;
Сіль – 0,5 ч. л.
Спосіб приготування:
Для початку необхідно замаринувати цибулю. Порізати на дрібні кубики, скласти в глибоку тарілку, всипати туди 2 ст. л. цукру, половину чайної ложки солі та влити 2 ст. л. оцту. Все добре перемішати і тільки після цього влити туди окріп, щоб він повністю покрив цибулю. Накрити все кришкою та залишити на 10-15 хвилин.
Сире куряче філе порізати на маленькі кубики шматочки і обсмажити на олії до золотистого кольору. Потім м'ясо перекласти в глибоку миску і залишити остигати.
Гриби порізати на великі шматки, обсмажити на олії, скласти в чисту миску і поставити, щоб вони охолонули.
З маринованої цибулі злити всю рідину, а чорнослив порізати на дрібні кубики, а потім висипати в миску з курячим м'ясом. Туди ж додати дрібно нарізану корейську моркву, цибулю, гриби, кукурудзу, посолити та поперчити на свій смак. Усі інгредієнти потрібно добре перемішати і лише після цього заправити майонезом.
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