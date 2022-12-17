Праздничный салат с черносливом и куриным филе: просто и очень вкусно (видео)

Такой салат порадует гостей необычным миксом ингредиентов.

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Сочетание куриного мяса, чернослива и грибов дает очень необычный вкус и непременно понравится всем, кто попробует салат, рецепт которого рассказали в кулинарном блоге "Аппетитная Кухня".

Салат с курицей и черносливом

Ингредиенты:

Вяленый чернослив – 12-15 шт;

Шампиньоны – 10-15 шт;

Лук – 1 шт;

Куриное филе – 1 половинка;

Морковка по-корейски – 100 гр;

Кукуруза – 5 ст. л;

Майонез – 2 ст. л;

Соль и перец по вкусу;

Растительное масло для жарки.

Для маринада на лук:

Уксус – 2 сл. л;

Сахар – 2 ст. л;

Соль – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

Для начала необходимо замариновать лук. Порезать его на мелкие кубики, сложить в глубокую тарелку, всыпать туда 2 ст. л сахара, половину чайной ложки соли и влить 2 ст. л. уксуса. Все хорошо перемешать и только после этого влить туда же кипяток, чтобы он полностью покрыл лук. Накрыть все крышкой и оставить на 10-15 минут.

Сырое куриное филе порезать на маленькие кубики кусочки и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Затем мясо переложить в глубокую миску и оставить остывать.

Грибы порезать на крупные куски, обжарить на растительном масле, сложить в чистую миску и тоже поставить, чтобы они остыли.

С маринованного лука слить всю жидкость, а чернослив порезать на мелкие кубики, а затем высыпать его в миску с куриным мясом. Туда же добавить мелко нарезанную корейскую морковь, лук, грибы, кукурузу, посолить и поперчить по своему вкусу. Все ингредиенты нужно хорошо перемешать и только после этого заправить майонезом.

Напомним, как приготовить салаты "Подсолнух", "Одуванчик" и "Луиза", которые разнообразят любой праздничный стол.